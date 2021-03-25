25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Классификация форм торговли утверждена в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 9 марта 2021 года №14, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В документе дается точное определение 10 формам торговли: дистанционной, комиссионной, развозной, разносной, торговле в нестационарных торговых объектах, торговле в стационарных торговых объектах, торговле на аукционах, на торговых местах, на ярмарках, через распространителей. Например, дистанционная торговля, согласно постановлению, - это форма розничной торговли, при которой продажа товаров осуществляется без использования торговых объектов на основании договора розничной купли-продажи, а комиссионная - это такая форма розничной торговли, при которой в комиссионном магазине или комиссионной секции магазина осуществляется продажа товаров, принятых по договору комиссии от граждан, и т.д.

Постановление вступает в силу с 8 июля 2021 года.-0-