Клиенты Беларусбанка совершили около 15 тыс. сделок с момента запуска электронной торговой площадки

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С момента запуска электронной торговой площадки клиенты ОАО "АСБ Беларусбанк" совершили 15 тыс. сделок, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

"С июля прошлого года количество совершенных сделок на электронной торговой площадке клиентами банка составило порядка 15 тыс. Онлайн-сервис предназначен для приема, регистрации, обработки и исполнения запросов на согласование курса для совершения валютно-обменных операций на внебиржевом валютном рынке", - отметили в отделе коммуникаций.

По информации банка, на сегодняшний день около 2 тыс. клиентов заключили договоры для работы на электронной торговой площадке. "Пользователь может оперативно управлять финансами компании на личной электронной торговой площадке: покупать и продавать валюту, следить за курсом валют, экономить время на визитах в банк - достаточно компьютера, подключенного к интернету", - пояснили в банке.

Как отметили в Беларусбанке, треть сделок с момента запуска электронной торговой площадки совершено клиентами банка в Минске. При этом онлайн-сервис востребован и в регионах, а именно в Витебской, Минской и Гродненской областях.-0-