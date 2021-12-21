Кочанова оценила реализацию проекта инновационно-производственного "NeoПарка" холдинга "Горизонт"

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова оценила реализацию инновационно-производственного "NeoПарка", который разместится на производственных территориях холдинга "Горизонт", передает корреспондент БЕЛТА.

В экскурсии по площадям и совещании о ходе реализации проекта приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, министр внутренних дел Иван Кубраков, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. О реконструкции территории им рассказал генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко.

"Президент дал задание вовлекать в оборот неиспользуемые площади "Горизонта", создавать здесь производство. В связи с этим был разработан график их освоения, который держим на контроле. По итогам 2021 года все запланированные мероприятия выполнены. В частности, по реконструкции корпуса №25. Раньше он выглядел неэстетично, там стояло старое оборудование, а теперь он приведен в порядок. В первом полугодии 2022 года корпус будет введен в эксплуатацию. Здесь установят новое оборудование, где будут выпускать традиционную для предприятия технику", - сказала Наталья Кочанова.

В инновационно-индустриальном центре, который сейчас находится на реконструкции, будут создавать умные вещи различного бытового назначения, разработанные специалистами холдинга "Горизонт". Работы по его обновлению начались несколько месяцев назад. За это время здесь провели модернизацию помещений с обновлением стен и потолков, напольного покрытия, заменой окон и входных групп. На данный момент индустриальный центр готов примерно на 60%. К июлю 2022 года он будет завершен полностью.

Инновационно-производственный "NeoПарк" разместится в границах ул.Куйбышева - пр.Машерова - ул.Красная - ул.Киселева. На территории будет создано уникальное для страны место передовых технологий. В 18 корпусах разместятся современное производство, медицинский и образовательный центры, паркинги, культурные пространства, инновационная среда. Пространство оборудуют умными скамейками, фонарями на солнечных батареях. При реализации проекта учитывают месторасположение корпусов, их архитектура будет сохранена.

Как подчеркнула председатель Совета Республики, реализацию проекта продолжат держать на контроле. В полной мере его планируют выполнить в 2025 году.

Наталье Кочановой также провели экскурсию по инновационному центру разработок холдинга "Горизонт". Здесь ей показали шоурум разработок, центральный офис детских дошкольных и образовательных проектов, офисные помещения.-0-