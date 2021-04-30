Кочанова посетила ОАО "Нафтан"

30 апреля, Новополоцк /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова побывала в Новополоцке и Полоцке и посетила ОАО "Нафтан", передает корреспондент БЕЛТА.

Главной целью визита главы Совета Республики на одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий страны был контроль за ходом реализации проекта по модернизации ОАО "Нафтан". Наталья Кочанова побывала на установке замедленного коксования (УЗК).

"Строительные работы на УЗК завершаются, приступили к пусконаладочным работам отдельных объектов установки. Выпуск готовой продукции - нефтяного кокса - на комплексе замедленного коксования планируется на декабрь этого года. Работы выполняются по плану. На всех объектах задействованы около 1 тыс. человек и порядка 10 подрядных организаций", - рассказал генеральный директор ОАО "Нафтан" Андрей Сойко.

Масштабная модернизация предприятия направлена на дальнейшее технологическое развитие. Реализация всей программы позволит ОАО "Нафтан" увеличить глубину переработки нефти до 90% и выход светлых нефтепродуктов до 65%. После завершения программы предприятие сможет решить такие важные задачи, как увеличение объема производства моторных топлив, поставка на рынок белорусского нефтяного кокса, а благодаря глубокой переработке нефтяных остатков удастся повысить эффективность технологических процессов и оптимизировать эксплуатационные затраты.

Комплекс замедленного коксования представляет цепочку взаимосвязанных между собой технологических объектов. Ряд из них уже завершили модернизацию. В целом реализация инвестпроекта "Строительство комплекса замедленного коксования" способствовала созданию на предприятии около 400 новых рабочих мест. Всего в ОАО "Нафтан" трудятся более 10 тыс. человек.

Наталья Кочанова после ознакомления с ходом реализации проекта и объемом завершенных работ отметила, что предприятие выполняет тот план, который был доведен Президентом Беларуси Александром Лукашенко: завершить к концу мая строительно-монтажные работы и в июне приступить в пусконаладочным работам. "При реализации таких масштабных проектов во главе угла стоит экономика. Модернизация ОАО "Нафтан" позволит улучшить экономику предприятия, а производство и реализация нового вида продукции принесут дивиденды в экономику страны", - подчеркнула председатель Совета Республики.

Также Наталья Кочанова во время рабочей поездки пообщалась с педагогическим активом Новополоцка и Полоцка. Встреча прошла в формате открытого диалога. Основная тема обсуждения касалась воспитания подрастающего поколения и патриотической составляющей образовательного процесса.-0-

Фото Александра Хитрова