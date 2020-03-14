Кочанова поставила задачу завершить строительно-монтажные работы на комплексе замедленного коксования "Нафтана" в мае

14 марта, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Председатель Совета Республики, глава наблюдательного совета ОАО "Нафтан" Наталья Кочанова провела сегодня заседание набсовета ОАО, на котором рассмотрены итоги работы предприятия в 2019 году, ход реализации инвестпроектов, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания

Особое внимание уделено вопросам строительства установки замедленного коксования. Наталья Кочанова потребовала ускорить работы в рамках проекта, чтобы завершить его в установленные главой государства сроки. "Нужно завершить строительно-монтажные работы в мае и выходить на заданные параметры в сентябре текущего года, - сказала она. - Заказчику и подрядчику надо серьезно работать, увеличивая количество работающих на строительных площадках, оперативно решать вопрос дооснащения оборудованием, чтобы все выполнить в срок. Конечно, задача непростая, потому что во время реализации инвестиционных проектов всегда появляются вопросы, которые нужно решать без отлагательств", - добавила Наталья Кочанова.

Модернизация завода позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья с 72% до 90%, выход светлых нефтепродуктов с 53-55% до 65% и получить новый продукт - нефтяной кокс. Его используют в качестве топлива в цементной промышленности, а также в энергетике. В смеси с низкосернистым коксом этот продукт можно будет применять в металлургии.

На заседании набсовета был обсужден также вопрос оказания помощи сельхозпредприятиям, которые состоят на балансе завода.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания, Наталья Кочанова отметила, что, несмотря на то, что условия поставок нефти изменились, есть вопросы с загруженностью белорусских НПЗ сырьем, в ближайшее время ситуация должна разрешиться. "Сейчас в мире много альтернативных источников поставки нефти, думаю, в ближайшее время этот вопрос решится", - сказала Наталья Кочанова.-0-