Кочанова провела заседание наблюдательного совета "Нафтана"

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в качестве главы наблюдательного совета ОАО "Нафтан" сегодня провела заседание набсовета акционерного общества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В повестке дня значилось шесть вопросов. В числе главных - подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности предприятия за первое полугодие, а также выполнение ключевых показателей эффективности работы и реализации бизнес-плана развития. С докладом выступил генеральный директор "Нафтана" Александр Демидов.

Он отметил, что для минимизации последствий воздействия на экономику предприятия негативной внешней среды на "Нафтане" реализовывалась программа по поставкам альтернативной нефти из нескольких стран, а также осуществлялся комплекс мероприятий по снижению затрат. -0-