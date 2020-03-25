Кочанова: задача "Камволя" - выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Камволь" должно выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Важность этой задачи сегодня подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время посещения предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова в качестве уполномоченного Президента по Минску неоднократно была на "Камволе". И сейчас, по ее словам, приехала, чтобы изучить, насколько здесь продвинулись в выпуске современных высококачественных тканей. Спикер уделила особое внимание дизайн-центру "Камволя", его новым разработкам.

"Глава государства поручил не ограничиваться выпуском промежуточного продукта. Речь шла о том, чтобы разрабатывать модели и отшивать их из ткани "Камволя" на самом предприятии, чтобы оно получало продукцию с более высокой добавленной стоимостью", - сказала председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова держит на контроле выполнение этого поручения. Здесь важны все вопросы: от выпуска качественных тканей на "Камволе", их продажи в торговой сети до закупки белорусскими швейными предприятиями для последующего пошива готовых изделий.

Руководитель дизайн-центра Эльвира Жвикова рассказала, что он полностью укомплектован кадрами и может выпускать 250-300 единиц одежды каждый месяц. Производственная программа на 2020 год включает 2,6 тыс. изделий. Еще 2,4 тыс. будет пошито на условиях аутсорсинга. Дизайнеры создают ткань, а потом и коллекцию одежды из нее. В планах на ближайшую перспективу - довести до логического завершения проект с новым брендом мужской одежды (осенью 2019 года на "Камволь" приезжал итальянский технолог), открыть в Минске магазин.

Но главное, считают на предприятии, - радикально поменять отношение к отечественной одежде, тканям "Камволя", которые по оценкам дизайнеров отличаются высоким качеством.

Центр сотрудничает с организаторами республиканского фестиваля-конкурса "Мельница моды". Эльвира Жвикова на правах члена жюри знакомится с коллекциями молодых дизайнеров. Рассматривается возможность их стажировок на базе центра. Здесь очень заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с молодежью. Например, к реализации проекта "Белорусский платок" концерна "Беллегпром" привлекли студентов Академии искусств. Они разрабатывают для платков современные принты.

Наталья Кочанова посетила цеха ОАО "Камволь", ознакомилась с технологическими процессами производства тканей, пообщалась с трудовым коллективом, ответила на вопросы людей. Интересовали их темы жилья, обеспеченности местами в детских садах, благоустройства. Не обошли вниманием и вопросы заработной платы. "Коллектив очень хороший. Инвестпроект выполнен. Сейчас, как и было им предусмотрено, надо выпускать качественные современные ткани по приемлемой цене. От этого зависит эффективность работы и зарплата", - подчеркнула председатель Совета Республики.-0-

Фото Андрея Покумейко