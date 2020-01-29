Количество банковских карточек в Беларуси за год выросло на 3,4% до 15,5 млн

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество банковских платежных карточек в Беларуси за 2019 год выросло на 3,4% и на 1 января 2020 года составило 15 млн 528 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

На 1 января 2019 года в стране насчитывалось 15 млн 11,7 тыс. карточек.

Наибольшую долю в общем объеме занимают карточки системы MasterCard - 33,8% (5,2 млн) и VISA - 33% (5,1 млн). Годом ранее на первом месте по числу карточек была VISA, а не MasterCard.

Еще 22,3% занимают карточки БелКарт (почти 3,5 млн), 10,9% - БелКарт/Maestro (1,7 млн).

В 2019 году начали выпускать карты Union Pay - их 2,5 тыс.

Популярность безналичных платежей продолжает расти. По данным Нацбанка, по сумме доля безналичных операций в 2019 году составила 54,9% (Br40 млрд), доля наличных - 45,1% (Br32,8 млрд). В 2018 году доля безналичных операций составляла 49,9%, в 2010-м - 13,1%.

По количеству безналичные операции также лидируют - их было 88,8% (1,6 млрд), 11,2% операций (205 млн) - наличные. Для сравнения: доля безналичных операций в 2010 году составляла 49,7%, в 2018-м - 86,2%.

Число банкоматов за год выросло на 45 до 4 296.

Инфокиосков стало на 23 меньше - 3 080.-0-