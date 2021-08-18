Количество ИП за I полугодие выросло на 3,3%

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным на 1 июля 2021 года, в налоговых органах состоят на учете 272,9 тыс. индивидуальных предпринимателей, что больше, чем в соответствующем периоде 2020 года, на 8,8 тыс., или на 3,3%. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам.Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено Br357,2 млн, что в сопоставимых ценах к первому полугодию прошлого года составляет 101,6%.Наибольший вклад в формирование доходов бюджета обеспечили индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), поступления которых составили Br207 млн, или 58% в общей сумме платежей данной категории плательщиков. В сопоставимых ценах их платежи превысили уровень соответствующего периода 2020 года на 1,6%.В разрезе видов платежей, уплачиваемых ИП, применяющими УСН, 87% (Br180 млн) составляют поступления по налогу при УСН и 10,1% (Br20,9 млн) - по НДС, в том числе уплачиваемому при ввозе товаров с территории государств ЕАЭС - Br7,2 млн. В сопоставимых ценах поступления налога при УСН увеличены на 1%, по налогу на добавленную стоимость - на 6,6%.От индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, в бюджет поступило Br66,1 млн, или 18,5%, в общей сумме платежей данной категории плательщиков, что в сопоставимых ценах выше уровня аналогичного периода прошлого года на 3,3%.Основной объем поступлений от данных плательщиков сформирован за счет уплаты единого налога - Br54,8 млн (82,9% в сумме платежей от ИП, применяющих данный режим налогообложения) и НДС, уплачиваемого при ввозе товаров с территории стран ЕАЭС, - Br8,2 млн (12,4%).В бюджет поступило Br21,5 млн доплаты единого налога. Удельный вес доплат в общей сумме единого налога составил 39,2%.Индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщиками подоходного налога от предпринимательской деятельности, в бюджет уплачено Br79,9 млн, или 22,4%, что в сопоставимых ценах больше, чем в соответствующем периоде прошлого года на 4,8%.В указанной сумме поступлений 56,3%, или Br45,0 млн, - платежи по подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности, и 39%, или Br31,2 млн, - по НДС.Количество физических лиц, являющихся плательщиками налогов, на 1 июля 2021 года в целом по республике составило 3110,8 тыс. В доход бюджета от данной категории плательщиков поступило Br349,2 млн.По заявительному принципу деятельность осуществляют 41 702 физических лица, что выше уровня аналогичного периода 2020 года на 14,6%. Этой категорией плательщиков в бюджет уплачено Br6,5 млн единого налога, что в сопоставимых ценах превышает уровень соответствующего периода прошлого года на 61,2%.-0-