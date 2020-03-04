4 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Количество клиентов на форекс-рынке в Беларуси за 2019 год выросло более чем в 2 раза и превысило 25 тыс. Об этом сообщил сегодня начальник главного управления регулирования небанковских операций Национального банка Дмитрий Набздоров на конференции "Регулируемый рынок Форекс Республики Беларусь: итоги 2019 года, перспективы развития в 2020 году", передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам 2019 года количество клиентов выросло более чем в два раза и превысило 25 тыс. Доля клиентов-нерезидентов достигла 71%", - сказал Дмитрий Набздоров. Операций было совершено практически вдвое больше, чем в 2018 году. Их совокупный объем составил более $52 млрд в эквиваленте.

По его словам, сегодня в Беларуси есть 18 организаций, которые предоставляют услуги на рынке Форекс (в начале 2019 года их насчитывалось 12), заявки от новых участников продолжают поступать.

Представитель Нацбанка считает, что в стране сегодня создано гармоничное законодательное поле для рынка Форекс, которое способствует притоку как иностранного капитала в виде прямых инвестиций, так и клиентов-нерезидентов.

Дмитрий Набздоров отметил, что по прогнозам на 2020 год рынок Форекс прирастет по клиентам, оборотам и объемам где-то на 50%.

Конференция организована Ассоциацией развития финансового рынка Беларуси (АРФИН) совместно с Национальным банком.-0-