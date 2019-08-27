Количество предприятий с зарплатой ниже Br400 с начала года снизилось почти в 10 раз

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество предприятий с зарплатой ниже Br400 с начала 2019 года снизилось почти в 10 раз. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, сообщает БЕЛТА.

"По итогам 7 месяцев 28 организаций в стране имеют зарплату ниже Br400. По сравнению с началом года эта цифра снизилась почти в 10 раз. Мы будем принимать все меры, чтобы и эти 28 предприятий вышли на нормальный уровень заработной платы", - сказал Александр Турчин.

Вместе с тем предприятий с зарплатой менее Br500 гораздо больше (свыше 500), поэтому решать проблему с этой категорией будет еще сложнее. "Конечно, есть дифференциация в разрезе регионов страны. Движение по повышению уровня оплаты труда правительство будет контролировать и принимать меры", - заключил первый вице-премьер.

Он также сообщил, что Президент поддержал предложение правительства об увеличении ставки первого разряда для бюджетных организаций примерно на 12,6%. "Сегодня есть цифры средней зарплаты по стране по итогам семи месяцев текущего года - она составляет Br1055. Это те параметры, на которые мы планировали выйти по итогам 2019 года. Повышение ставки первого разряда позволит выйти на уровень 80% зарплаты бюджетников к средней зарплате по стране. Но если средняя зарплата продолжит расти, то, конечно, будем вынуждены принимать еще какие-то решения", - добавил Александр Турчин.

При этом он указал обязательное условие: должно соблюдаться соотношение производительности труда с ростом зарплат во всех сферах.-0-