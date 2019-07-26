Количество рассматриваемых МАРТ и ЕЭК дел по вопросам конкуренции с каждым годом растет - Колтович

26 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Количество дел по вопросам конкуренции, рассматриваемых МАРТ и Евразийской экономической комиссией, с каждым годом увеличивается. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, открывая заседание Общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Колтовича, развитие конкуренции является одним из важнейших условий для поддержания макроэкономической стабильности и устойчивого роста, а также основным драйвером развития экономики страны.

"В последнее время комиссия рассматривала одиннадцать дел, которые затрагивали интересы белорусских хозяйствующих субъектов. В целом же количество рассматриваемых дел (как Министерством антимонопольного регулирования и торговли, так и Евразийской экономической комиссией) ежегодно увеличивается, дела становятся все сложнее, многие из них приобретают общественный резонанс", - отметил руководитель ведомства.

Беларусь - страна с открытой экономикой, и экономические интересы наших предприятий, которые работают за пределами республики, в том числе в государствах - членах Евразийского экономического союза, находятся под пристальным вниманием, поскольку экспорт - одна из важнейших задач. "Тем не менее, предприятия не всегда знают о своих правах, как эти права отстаивать", - констатировал Владимир Колтович. Зачастую именно из-за незнания или непринятия основных принципов конкуренции и происходят нарушения. Таким образом, создание цивилизованных рыночных отношений посредством сокращения количества нарушений МАРТ связывает с необходимостью широкого адвокатирования конкуренции и разъяснения того, какие именно вопросы регулирует антимонопольное законодательство.

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