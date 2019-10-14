Количество резидентов "Великого камня" к концу 2020 года может увеличиться до 80

14 октября, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Количество резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" к концу 2020 года может вырасти до 80. Об этом сообщил сегодня журналистам глава администрации парка Александр Ярошенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время в индустриальном парке зарегистрированы 55 резидентов. "Хотелось бы, чтобы их количество росло. Мы видим рост как минимум до 60 до конца этого года, в следующем году ориентируемся на цифру не менее 80. Но главное требование правительства заключается в том, чтобы парк начал выдавать продукцию, встраивался в экономику страны, поставлял продукцию на экспорт", - сказал Александр Ярошенко.

В парке завершается строительство завода компании Zoomlion. Его рассчитывают запустить в конце этого года или в начале следующего. В "Великом камне" также реализуется проект по созданию производства солнечных батарей.

Китайско-Белорусский индустриальный парк представляет собой территориальное образование площадью 112,5 кв.км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса.-0-