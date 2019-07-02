Количество резидентов "Великого камня" к концу года может увеличиться до 60

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число резидентов Китайско-белорусского индустриального парка к концу 2019 года может вырасти до 60. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил главный исполнительный директор компании по развитию парка "Великий камень" Ух Чжэн, сообщает БЕЛТА.

"Мы построили современный индустриальный парк с нуля за 4 года, такого нет нигде. Это самый большой проект Китая за рубежом. Мы довольны темпами его развития, - сказал Ху Чжэн. - Это действительно международный проект: здесь инвестиции 10 стран мира. Число резидентов возросло до 55, а к концу года эта цифра может увеличиться как минимум до 60".

Как сообщалось, во время форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" в "Великом камне" было зарегистрировано сразу 11 новых резидентов, которые создадут в парке высокотехнологичные производства. Так, уже к концу 2020 года здесь откроется новое предприятие совместно с ОАО "МАЗ" по выпуску коробок передач. Еще один из новых резидентов готов предложить рынку упаковку для косметики из биоматериалов и с нанотехнологиями по декорированию. Сегодня эту продукцию активно покупают за рубежом. Причем четверть - европейские страны. Планируется, что завод запустится в течение двух лет.

Форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь" прошел в индустриальном парке 2 июля. Участие в нем приняли представители правительств, руководители бизнес-ассоциаций, инвестиционных фондов, банков, а также крупных компаний из стран Европейского и Азиатского регионов. Организовали форум Министерство экономики Беларуси и Министерство коммерции Китайской Народной Республики. Соорганизаторами выступили Белорусская торгово-промышленная палата, Бюро по содействию внешней торговле при Министерстве коммерции КНР, администрация индустриального парка "Великий камень", Национальное агентство инвестиций и приватизации, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".-0-