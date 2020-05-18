Количество сделок с офисной недвижимостью в Минске уменьшилось - НКА

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом квартале 2020 года количество сделок с офисной недвижимостью Минска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось, но денежный оборот при этом вырос почти на треть, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

По данным Национального кадастрового агентства Госкомимущества, за январь-март в столице было продано 148 офисных объектов на общую сумму $25,48 млн (за аналогичный период прошлого года продано 192 таких объекта на $19,59 млн). Как подсчитали в НКА, количество продаж в первом квартале уменьшилось на 23%, а денежный оборот увеличился на 30%. Если сравнивать продажи офисной недвижимости Минска с четвертым кварталом прошлого года, когда было продано 217 офисных объектов на $53,43 млн, то количество сделок уменьшилось на 32%, а денежный оборот снизился на 52%.

"Главные причины падения на рынке недвижимости известны. Здесь, как и на другие экономические отрасли, оказали влияние обвал мировых цен на нефть, рост курса доллара, пандемия коронавирусной инфекции", - пояснили в Национальном кадастровом агентстве.

В целом годовой оборот по сделкам с офисной недвижимостью в столице в 2019 году составил $128,53 млн. Количество зарегистрированных сделок за последние три года осталось на одном уровне - в среднем 710 в год.-0-