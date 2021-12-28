Коллегия ЕЭК обнулила ввозные пошлины на отдельные виды графитированных электродов

28 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение снизить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов графитированных электродов, классифицируемых кодом, с 8% до 0% сроком на два года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.

"Рассматриваемые товары представляют собой изделия различных марок с различными характеристиками, которые используются для производства электростали, а также выплавки ферросплавов, чугуна, медных и никелевых штейнов, синтетических шлаков, фосфора, карбида кальция, кремния и т.д.", - отметили в ЕЭК.

"Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на восполнение дефицита в графитированных электродах на территории Евразийского экономического союза, поддержку металлургических предприятий государств-членов и увеличение объемов продаж готовой продукции на внутреннем и внешнем рынках", - прокомментировал решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.-0-