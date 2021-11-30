Коллегия ЕЭК одобрила проект соглашения о размещении и обращении ценных бумаг

30 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах - членах Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Соглашение позволит эмитентам стран ЕАЭС размещать и обращать высоконадежные корпоративные ценные бумаги на любой из фондовых бирж союза, - пояснили в ЕЭК. - Главная его цель - заложить основы формирования общего биржевого пространства на территории ЕАЭС".

"Результатом реализации соглашения станет повышение инвестиционной активности, создание условий для свободного движения капитала, повышение доступности и разнообразия финансовых продуктов, а также расширение доступа на рынки капитала для эмитентов ценных бумаг", - прокомментировал проект член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев. Таким образом, соглашение значительно расширит для эмитентов доступ к рынкам капитала пяти государств союза, а для участников торгов предоставит доступ к новым инструментам для инвестирования.

Министр ЕЭК также добавил, что проект является пилотным и позволяет достичь интеграционных целей, существенно не изменяя действующее регулирование в странах союза.

"Одобренный Коллегией ЕЭК проект соглашения будет направлен в правительства стран ЕАЭС для проведения внутригосударственного согласования", - добавили в пресс-службе.-0-