Коллегия ЕЭК поддержала введение нулевой ввозной таможенной пошлины на электромобили

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии поддержала проект решения Совета ЕЭК об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС на электромобили до конца 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Эта мера будет распространяться в том числе на товары, перемещаемые через таможенную границу физическими лицами. Как подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, это будет способствовать формированию в ЕАЭС рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры. "Для формирования рынка электромобилей ЕАЭС прежде всего опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос - производство собственных электромобилей. Три страны уже активно этим занимаются", - отметил он.

Ранее в отношении электромобилей уже применялась ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% - с сентября 2016 года по август 2017 года. За это время импорт, к примеру, в Беларусь увеличился в физическом отношении почти в четыре раза, в стоимостном - в восемь раз. Вместе с тем объем ввоза и продаж электромобилей в других государствах ЕАЭС показал, что применение нулевой ставки на протяжении менее года не позволило достичь планируемых результатов по формированию рынка электромобилей. Ограничением стало то, что мера не действовала в отношении физических лиц.-0-