Коллегия ЕЭК поддержала введение нулевых таможенных пошлин на сырье для оптоволокна

18 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии поддержала выделение в таможенной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза отдельных видов эпоксидных смол и полиуретанов в первичных формах для производства оптических волокон и установление в отношении них нулевых ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа ЕАЭС до 31 декабря 2020 года. Окончательное решение должен принять Совет ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Эпоксидные смолы и полиуретаны используются в качестве защитных покрытий при производстве оптических волокон, - пояснили в пресс-службе. - Потребителями оптоволокна являются кабельные заводы, производящие оптические кабели - изделия, которые незаменимы для передачи оптических сигналов в линиях связи. При этом потребление оптического волокна в странах союза постоянно возрастает. Например, в России, внесшей предложение в ЕЭК, производителям волоконно-оптических кабелей в 2016 году потребовалось 3,2 млн км оптического волокна, в 2017-м - 4,1 млн км, в 2018-м - 7 млн км".

Введение нулевых ввозных таможенных пошлин позволит снизить себестоимость производства в союзе оптических волокон. "Кроме того, создаются благоприятные условия для инвестирования в промышленное производство телекоммуникационного и технического оптоволокна на территории ЕАЭС, а также повышается конкурентоспособность отрасли на мировом рынке", - добавили в ЕЭК.-0-