Коллегия ЕЭК продлила срок госрегулирования цен на гречку в Беларуси на 90 дней

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила срок государственного регулирования цен на гречневую крупу в Беларуси на 90 дней, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Коллегия ЕЭК рассмотрела сегодня вопросы в сферах таможенного сотрудничества, конкурентной политики, технического регулирования, цифровизации экономик стран Евразийского экономического союза, функционирования внутреннего рынка ЕАЭС и др.

"Коллегия ЕЭК согласовала продление срока государственного регулирования цен на гречневую крупу в Беларуси на 90 дней - с 30 января до 28 апреля 2020 года включительно", - отметили в пресс-службе. Ранее в Беларуси было введено временное госрегулирование цен на гречку. Ограничен уровень предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) до 25%, что помогло стабилизировать в республике ценовую ситуацию по этому социально значимому товару.

Отмечается, что решение коллегии поможет сохранить позитивную тенденцию. "При этом нет никаких препятствий для входа на белорусский рынок хозяйствующих субъектов других государств-членов", - говорится в сообщении пресс-службы.-0-