Коллегия ЕЭК выработает механизмы финансирования кооперационных проектов в ЕАЭС

14 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня поручил Коллегии ЕЭК представить предложения по механизмам финансирования кооперационных проектов в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщила сегодня на брифинге по итогам заседания Совета ЕЭК официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"Проработкой предложений займутся представители комиссии, правительств стран союза, Евразийского банка развития, Евразийского фонда стабилизации и развития и Международного финансового центра "Астана", - сказала Ия Малкина.
Она напомнила, что ранее представители бизнес-сообщества стран ЕАЭС среди основных препятствий к реализации кооперационных проектов отмечали отсутствие льготной ставки кредитования и высокий порог для финансирования таких проектов.-0-