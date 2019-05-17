Коллективу МАЗа представили нового руководителя

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр промышленности Беларуси Павел Утюпин представил нового генерального директора Минского автомобильного завода Валерия Иванковича коллективу, сообщили БЕЛТА в Министерстве промышленности.
Павел Утюпин подчеркнул, что задача перед руководителем стоит непростая - оперативно доработать принятые решения для дальнейшей успешной работы предприятия, обеспечить рост прибыли.
Дмитрий Катеринич, который до этого возглавлял завод, в свою очередь отметил, что давно знает Валерия Иванковича. "Доволен, что на завод приходит человек не со стороны. Для такого предприятия, как МАЗ, это очень важно: не придется вникать в суть дела, можно сразу начинать работать. Наиболее ценным фактом в назначении именно Валерия Иванковича является его опыт и длительная работа в качестве самостоятельного руководителя, что, несомненно, является большим преимуществом", - констатировал Дмитрий Катеринич.
Как сказал Валерий Иванкович, ему и всему коллективу предстоит серьезная работа. "Несмотря на высокую конкуренцию, нам необходимо создавать новые продукты, развивать сервис и работать над качеством. Эти задачи будем решать всем коллективом. Сил, умения, знаний и возможностей у нас хватает, шаг за шагом мы сможем преодолеть все трудности", - подчеркнул он.
До этого назначения Валерий Иванкович занимал должность генерального директора ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга".-0-
Фото Рамиля Насибулина
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