Коллективу Минсельхозпрода представили нового руководителя

18 марта, Минск/ Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник представил сегодня коллективу Министерства сельского хозяйства и продовольствия нового руководителя Ивана Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый новый руководитель, приходя на свое рабочее место, старается сделать все возможное, чтобы показатели доверенной отрасли с каждым днем были все лучше и лучше", - отметил вице-премьер.

Иван Крупко, Владимир Дворник и Анатолий Хотько

В свою очередь новый министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко сказал, что глава государства не только оказал доверие, назначив на эту должность, но и установил высокие стандарты в дальнейшем развитии агропромышленного комплекса страны. Иван Крупко подчеркнул, что коллективу ведомства предстоит серьезная практическая работа согласно действующим нормативно-правовым актам, которыми определены основные действия в АПК по всем направлениям. "Необходимо углубиться и сделать ставки на крупнотоварное производство, делать акцент на новом агропроизводстве, новых технологиях в сферах животноводства и растениеводства в связи с изменениями климата, - сказал он. - Вчера состоялся отчет правительства по итогам работы за 2019 год, где были поставлены еще более глубокие задачи. Они касаются эффективности развития АПК, экспортной составляющей, сокращения импорта, сокращения падежа крупнорогатого скота, контроля за состоянием техники и ее работы во всех сельскохозяйственных организациях".

Новый министр считает, что ему необходимо с его заместителями выверить дорожную карту дальнейшего развития отрасли. "Нужно определиться, как мы будем двигаться дальше, скорректировать работу с областными исполнительными комитетами, комитетами областей и районов по сельскому хозяйству для выполнения поставленных задач, чтоб достойно завершить эту пятилетку и выработать направления развития отрасли на следующие пять лет", - подчеркнул глава ведомства.

Иван Крупко родился в 1974 году в деревне Бурлевичи Кореличского района Гродненской области. Окончил Гродненский государственный сельскохозяйственный институт в 1998 году и Академию управления при Президенте Беларуси в 2007-м. Трудовую деятельность начал в 1998 году, был главным зоотехником колхоза "Рассвет" в Несвижском районе. С 2003 года перешел в Несвижский райисполком, где поначалу занимал должность начальника отдела по организации производства и переработке продукции управления сельского хозяйства и продовольствия, а с 2006 года - первого заместителя начальника управления, начальника отдела. В 2010-м руководил этим управлением, был первым заместителем председателя Несвижского райисполкома. В 2010-2018 годах возглавлял этот райисполком. До назначения министром работал председателем Минского райисполкома.-0-