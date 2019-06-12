Коллективу МТЗ представили нового руководителя

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр промышленности Беларуси Павел Утюпин представил коллективу "МТЗ-Холдинга" нового генерального директора Виталия Вовка, назначение которого 11 июня согласовал Президент, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.

Павел Утюпин подчеркнул, что новый генеральный директор МТЗ - руководитель с колоссальным опытом, который хорошо знает работу как самого завода, так и всего отечественного промышленного комплекса. В числе основных задач, которые предстоит решить в ближайшее время, он назвал увеличение экспортных поставок самого узнаваемого белорусского бренда, повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, развитие предприятий, входящих в холдинг и, как результат, обеспечение рентабельной и эффективной их работы.

Фото Министерства промышленности

Министр поблагодарил за многолетнюю добросовестную работу, плодотворный труд и формирование положительного имиджа предприятия Федора Домотенко, возглавлявшего Минский тракторный завод с 2014 года, и наградил его грамотой Министерства промышленности.

Обращаясь к коллективу, Виталий Вовк отметил, что для реализации поставленных задач нужно в первую очередь любить свой завод, быть инициативными и дисциплинированными. "Это позволит совместными усилиями нашего многотысячного коллектива добиться отличных результатов", - сказал он.-0-