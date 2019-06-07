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Колтович: Беларусь открыта для польского бизнеса

Экономика 07.06.2019 | 12:21
Владимир Колтович. Фото из архива
Владимир Колтович. Фото из архива

7 июня, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Беларусь открыта для прихода в страну польского бизнеса. Об этом заявил сегодня министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на XXII Белорусско-польском экономическом форуме "Добрососедство-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава ведомства подчеркнул, что сильная и независимая Польша с растущей экономикой и активной позицией в Европейском союзе является для Беларуси не просто одним из ключевых торговых партнеров, близким, емким и платежеспособным рынком. "Это еще и своего рода гарант экономической стабильности и политической независимости нашей страны. Мы можем и должны извлекать больше взаимной выгоды из нашего соседства", - сказал он.

"В Беларуси открыты двери для польского бизнеса, созданы все необходимые условия для прибыльной работы, система стимулирования и защиты инвесторов, существуют специальные преференциальные режимы для всех сфер - от промышленности до высоких технологий", - отметил министр.

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Теги
Беларусь, бизнес, Колтович, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Польша
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