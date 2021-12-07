Колтович: надеемся, что продовольственное эмбарго не почувствуют покупатели

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надеемся, что продовольственное эмбарго не почувствуют покупатели. Такое мнение журналистам высказал министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, комментируя постановление Совета Министров от 6 декабря 2021 года №700 "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Причина принятия данного постановления - продолжающееся санкционное давление на Беларусь и, по сути, это является вынужденной мерой. К сожалению, нам приходится реагировать и пытаться реагировать адекватно. В этой связи после принятия пятого пакета санкций правительством было принято такое решение. Достаточно широко проведены консультации с государственными органами об отдельных группах товаров, которые ввозятся из таких стран. Это более 20 групп товаров. Туда входят товары, которые используются как для производства, так и для реализации в розничной торговой сети", - рассказал Владимир Колтович.

По его словам, эти товары условно можно разделить на три категории. "Товары, которые полностью замещаются за счет отечественных производителей или производств, расположенных в странах, являющихся дружественными для Беларуси. Товары, которые производятся, но не в достаточном количестве, и товары так называемого критического импорта", - отметил министр.

Владимир Колтович добавил, что постановлением предусмотрен ряд изъятий. "Для чего это сделано? В связи с тем, что мы имеем товары критического импорта в этом перечне, будут созданы компенсационные механизмы по переориентации поставщиков на другие страны или ввозу таких товаров из дружественных стран. В этой связи мы надеемся, что данные меры не почувствуют покупатели. Кроме того, они не распространяются на товары, ввезенные для личного потребления, товары, которые используются в производстве лекарственных средств, детского питания, которые реализуются в торговой сети для детского питания и так далее, - пояснил министр. - Поэтому думаю, что эта мера точечная и очень конкретная. Если говорить о сумме, то Беларусь за 9 месяцев импортировала более чем на $2 млрд продовольствия. Порядка четверти товаров в этом перечне".-0-