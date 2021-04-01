Колтович: нарушать законодательство о ценах в Беларуси дорого

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушение законодательства, которое регулирует необоснованный рост цен, в Беларуси предусмотрены значительные штрафные санкции, поэтому такие нарушения обходятся дорого для торговых объектов. Об этом заявил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович по итогам доклада Президенту, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, Беларусь с марта 2020 года принимает меры по ценовому регулированию. Действуют постановления Совета Министров №100 и МАРТ №83, которые устанавливают предельные торговые надбавки, надбавки для импортеров, рентабельность для производителя или определяют конечную розничную цену. Организован также контроль за необоснованным ростом цен.

"Нарушать законодательство о ценах дорого, потому что штрафные санкции значительные для предприятия. Мы видим, что нарушения (совершаются. - Прим. БЕЛТА) не исходя из злоупотребления, а исходя из незнания норм законодательства и ошибок. Поэтому наша задача - не только наказать, но и предать гласности факт любого нарушения для того, чтобы не было повторения", - отметил Владимир Колтович.

По его данным, за 2020 год штрафы за нарушение ценового регулирования составили около Br230 тыс.

Отвечая на уточняющий вопрос, стоит ли, по его мнению, увеличить штрафные санкции, чтобы упреждать нарушение ценового регулирования торговыми объектами, министр сказал, что не считает это необходимым. Он пояснил: постановление МАРТ №83 регулирует торговую надбавку, при этом никак не влияет на контрактную цену. А вот постановление правительства №100 замораживает цены на определенные виды социально значимых товаров, и за нарушение этого требования штрафы значительные.

"Мы в этот непростой экономический период пришли к тому, что ценовое регулирование - это, скорее всего, вынужденная необходимость, чтобы все, кто участвует в цепочке - от производителей товаров до прилавка, - не завышали свои ожидания и не сыграли на возможном дефиците, - отметил Владимир Колтович. - Постановление №100 останавливает конечную цену. И мы в ручном режиме вынуждены принимать решение по определенным группам товаров, на которые введено регулирование".

Отвечая на вопрос, как скажутся меры ценового сдерживания на уровне инфляции, министр сказал: "Влияние на инфляцию регулирование окажет. Тонким вопросом является недопущение перебоев и дефицита. И Президент подчеркнул, что этого допустить нельзя. В этой связи в постановлении №100 есть пункт, который позволяет решать эти вопросы - устанавливать повышение цен на определенные товары при необходимости".

Кроме того, он пояснил, что на инфляцию влияют три фактора: валютный курс, мировые цены на продовольствие и инфляция в России. При этом рост цен на продовольствие в Беларуси и России практический одинаковый - 7,7-7,8% в 2020-м к уровню 2019-го.-0-