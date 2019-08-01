Колтович назначен представителем государства в БУТБ

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович назначен представителем государства в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 августа 2019 года №508, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
Ранее эти функции выполнял первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.
БУТБ - единственная товарная биржа в Беларуси. На ней проходят торги стратегически важной для страны продукцией. По состоянию на 1 июля 2019 года на бирже аккредитовано 21 587 компаний, включая 4315 нерезидентов из 61 страны. Прирост участников биржевой торговли и клиентов биржевых брокеров только за первое полугодие текущего года составил 1175 субъектов хозяйствования, в том числе 210 нерезидентов Беларуси.
Объем биржевых сделок в первом полугодии текущего года достиг Br2,3 млрд, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост продемонстрирован практически по всем биржевым секциям.-0-
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