Колтович о программе развития конкуренции: с каждым министром обсудим и найдем серединные варианты

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией завершило разработку проекта программы развития конкуренции в Беларуси. Сейчас документ находится на стадии согласования с заинтересованными. Как заявил сегодня министр Владимир Колтович на итоговой коллегии ведомства, МАРТ намерен обсудить программу со всеми министерствами, чтобы снять спорные вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Колтовича, некоторые моменты программы сегодня вызывают бурные дискуссии. При этом он добавил: "Программа написана для обсуждения, мы с каждым министерством (с каждым министром) ее обсудим и найдем серединные варианты".

Как отмечается, программа определит приоритеты и основные направления конкурентной политики страны, среди которых общее улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных барьеров и создание механизмов предотвращения избыточного регулирования, развитие инфраструктуры и обеспечение ее доступности для участников рынка.

В марте 2017 года в Беларуси была создана межведомственная рабочая группа по выработке предложений для проекта программы развития конкуренции в стране. Перед ней стояла задача проанализировать законодательство для выявления норм, ограничивающих конкуренцию в отдельных видах и сферах деятельности.-0-