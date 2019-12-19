Колтович о сборке МАЗов в Челябинской области: обсуждаем финансирование и продвижение проекта

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос создания сборочного производства автобусов МАЗ на территории Челябинской области в очередной раз рассмотрели сегодня в Минске во время одиннадцатого заседания рабочей группы по сотрудничеству с этим регионом России. Об этом сегодня по итогам встречи сообщил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимир Колтович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Среди прочих тем мы говорили, в частности, о создании совместных производств. Челябинская сторона выразила заинтересованность в продвижении проекта по производству белорусских автобусов, работающих на сжиженном газе. Сейчас обсуждается вопрос финансирования и продвижения этого проекта", - отметил министр.

В свою очередь заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук добавил, что стороны обсуждают локализацию сборки белорусских автобусов. "У нас принято решение о стратегическом партнерстве в этом направлении. Чтобы расширить это сотрудничество, снизить логистические издержки и еще больше заинтересовать наши регионы во взаимном сотрудничестве, предлагается очень серьезно рассмотреть вопрос о локализации сборки", - сказал замгубернатора.

По его словам, пока сложно обсуждать, насколько она должна быть локализована. "Но та территория, которая предлагается нашей стороной, - город Миасс - полностью готова. Там традиционно идет изготовление очень многих автокомпонентов, которые используются для сборки автомобилей самых разных марок", - отметил Егор Ковальчук. Он выразил уверенность в том, что эти автокомпоненты будут подходить и для Минского автомобильного завода.

В целом же, считает он, этот проект будет очень интересен белорусскому предприятию, так как позволит не только минимизировать логистические издержки, но и выйти на новый уровень сбыта, причем не только на территории Челябинской области. Регион, отметил заместитель губернатора, расположен очень выгодно с точки зрения логистических путей: "Вокруг нас очень много потребителей. Это не только Россия, но и Казахстан, и приграничные к нему территории".

В целом было отмечено, что сотрудничество между Беларусью и Челябинской областью традиционно очень плодотворное, особенно в части поставок сырья и производства техники из него. "В этой связи сегодня обсуждался еще один вопрос: поскольку наши автомобили, техника в большей части состоят из российского металла, российских комплектующих, мы хотели бы присутствовать на рынке как продукт, произведенный, по сути, на одной экономической территории, - отметил руководитель МАРТ. - Вы знаете, что у нас в "пятерке" (ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА) и в "двойке" Союзного государства очень глубокая повестка и мы давно уже работаем без таможенных границ (а это означает свободу перемещения товаров). Поэтому если мы покупаем сырье и производим на нашей территории технику, то мы хотим пользоваться такими же преференциями, как и российская техника, произведенная в РФ".

В числе тем, которые поднимались сегодня участниками заседания, - поставки лифтового оборудования, вопросы развития малых городов, регионов. Стороны обсудили взаимодействие в области торговли и инвестиций, сельского хозяйства, строительства, науки и образования.-0-