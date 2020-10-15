Комбайны "Гомсельмаша" достойно конкурируют с мировыми брендами - Пархомчик

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комбайны, производимые ОАО "Гомсельмаш", достойно конкурируют с мировыми брендами. Уверенность в этом высказал сегодня министр промышленности Петр Пархомчик на торжественном вечере, посвященном 90-летию завода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Настоящий гигант, задающий тренды" - Лукашенко поздравил "Гомсельмаш" с 90-летием "За девять десятилетий "Гомсельмаш" рос и развивался вместе со страной, способствовал переводу сельскохозяйственной отрасли на промышленные рельсы, помогал народному хозяйству возродиться из пепла после войны, обеспечивал развитие агропромышленного комплекса в последующие годы", - говорится в поздравлении.

Благодаря труду коллектива, решениям руководителей предприятию всегда удавалось справиться даже с довольно сложными задачами, отметил Петр Пархомчик. "С ходом времени предприятие становилось наукоемким, инновационным, разрабатывало сложную продукцию, которая сегодня достойно конкурирует с ведущими мировыми брендами в области зерновых комбайнов, кормовых", - подчеркнул он.

Важным считает Петр Пархомчик и тот факт, что предприятию удалось создать уникальную школу конструкторов, технических специалистов - профессионалов своего дела. "Эта школа людей, которые могут созидать, творить, производить уникальные образцы", - сказал он.

Петр Пархомчик обратил внимание, что в истории завода были разные периоды. Непросто складывалась ситуация и в этой пятилетке, напомнил он. Предприятие поддержал глава государства. "Подписаны документы, которые позволили предприятию перезагрузиться. И сегодня можно констатировать, что оно завершает год с выполнением всех доведенных показателей. При этом по большинству отмечается динамика, которая превышает планы", - подчеркнул министр. Например, ожидается, что ОАО реализует более 2,2 тыс. единиц техники, 65% их них уйдет на экспорт.-0-

Восемь из десяти работающих на полях Беларуси комбайнов - производства "Гомсельмаш" По словам генерального директора ОАО Александра Новикова, сегодня "Гомсельмаш" выпускает 75 основных моделей самоходных комбайнов, более 70 адаптеров для уборки различных культур. "Вся техника, выпускаемая на предприятии, - это труд многих поколений", - подчеркнул он.