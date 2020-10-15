Комбайны "Гомсельмаша" достойно конкурируют с мировыми брендами - Пархомчик

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комбайны, производимые ОАО "Гомсельмаш", достойно конкурируют с мировыми брендами. Уверенность в этом высказал сегодня министр промышленности Петр Пархомчик на торжественном вечере, посвященном 90-летию завода, передает корреспондент БЕЛТА.
Благодаря труду коллектива, решениям руководителей предприятию всегда удавалось справиться даже с довольно сложными задачами, отметил Петр Пархомчик. "С ходом времени предприятие становилось наукоемким, инновационным, разрабатывало сложную продукцию, которая сегодня достойно конкурирует с ведущими мировыми брендами в области зерновых комбайнов, кормовых", - подчеркнул он.
Важным считает Петр Пархомчик и тот факт, что предприятию удалось создать уникальную школу конструкторов, технических специалистов - профессионалов своего дела. "Эта школа людей, которые могут созидать, творить, производить уникальные образцы", - сказал он.
Петр Пархомчик обратил внимание, что в истории завода были разные периоды. Непросто складывалась ситуация и в этой пятилетке, напомнил он. Предприятие поддержал глава государства. "Подписаны документы, которые позволили предприятию перезагрузиться. И сегодня можно констатировать, что оно завершает год с выполнением всех доведенных показателей. При этом по большинству отмечается динамика, которая превышает планы", - подчеркнул министр. Например, ожидается, что ОАО реализует более 2,2 тыс. единиц техники, 65% их них уйдет на экспорт.-0-