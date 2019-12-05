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Экономика
05 декабря 2019, 11:48

Комбинат по комплексной переработке торфа предлагается создать в Минской области

Борис Курзо
Борис Курзо

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комбинат по комплексной глубокой переработке торфа предлагается создать в Минской области, сообщил заведующий лабораторией использования и охраны торфяных и сапропелевых месторождений Института природопользования Национальной академии наук Борис Курзо во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Приблизительно 14% территории Беларуси занято торфяными месторождениями. Запасы составляют около 4 млрд т. В настоящее время крупные торфопредприятия Беларуси производят топливо (торфяные брикеты), органические удобрения, грунты. Грунты и брикеты частично идут на экспорт. "Торфопредприятия используют на брикеты 50% добытого сырья. Но из торфа можно получить много наукоемких продуктов, например, биологически активные стимуляторы роста растений, активированный уголь в виде порошка или гранул, комплексные гранулированные удобрения. Уже несколько лет витает в воздухе идея строительства в Беларуси крупного комбината по комплексной глубокой переработке торфа. Составлен бизнес-план, который предполагает строительство такого производства в Крупском районе Минской области на сырьевой базе торфяного месторождения Туршовка", - рассказал Борис Курзо.

Институт природопользования НАН сейчас работает над опытной установкой по производству комплексных гранулированных удобрений. Она уже практически готова и скоро будет испытана на экспериментальной базе. Еще один проект - установка по производству активированных углей из торфа. "Это будут небольшие производства: гранулированные удобрения - 100 т в год, активированные угли - 10 т в год. Можно будет отработать технологии и выпускать сначала малые партии, а затем тиражировать наукоемкую продукцию в рамках комбината или отдельных производств, - отметил ученый. - Сейчас ставится задача, чтобы наши торфопредприятия переориентировали свое производство на более наукоемкую продукцию. Процесс небыстрый, но отдельные производители заинтересованы в такой продукции".

Запасы сапропеля в Беларуси также велики - около 2 млрд т. Он распространен в озерах и под торфом. В настоящее время разрабатывается около 10 месторождений сапропеля, самое крупное из них - озеро Червоное в Житковичском районе. Сапропели используются в качестве удобрений, компонентов для буровых растворов, лечебных грязей, кормовых добавок.

Торф и сапропель являются хорошими сорбентами для удаления загрязнений, в частности тяжелых металлов. "Несколько недель назад мы были в Китае. Там заинтересовались произведенными в нашем институте мелиорантами на основе торфа и сапропеля, которые снижают подвижность тяжелых металлов в почве и предотвращают поступление загрязнений в продукцию. Подписан договор, в мае будет поставлена опытная партия этого мелиоранта в Китай для испытаний на местных загрязненных почвах", - добавил Борис Курзо.-0-

Все материалы круглого стола здесь

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