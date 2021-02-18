Комиссия Экономсовета СНГ рекомендовала проработать восстановление самых востребованных ж/д маршрутов

18 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (КЭВ) рекомендовала проработать возможность частичного возобновления пассажирских железнодорожных перевозок между странами СНГ на наиболее востребованных маршрутах. Заседание комиссии прошло под председательством посла Беларуси в России, полномочного представителя Беларуси при Экономическом совете СНГ Владимира Семашко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского диппредставительства.

"Члены КЭВ рекомендовали Совету по железнодорожному транспорту совместно с Координационным советом по проблемам санитарной охраны территорий от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней проработать вопрос о частичном возобновлении международного железнодорожного пассажирского сообщения на наиболее востребованных маршрутах, дали ряд поручений Исполнительному комитету СНГ по доработке и согласованию отдельных документов", - проинформировали в пресс-службе.

На заседании были одобрены проекты решений Экономического совета СНГ, касающиеся реализации рамочной программы в области мирного использования атомной энергии и придания статуса центров коммерциализации инноваций государств-участников межгосударственной программы инновационного сотрудничества.

"Рассмотрели отчет о деятельности Совета по железнодорожному транспорту, прогноз производства, потребления, ввоза и вывоза важнейших видов продукции на 2021 год, приняли к сведению информацию о развитии сотрудничества в сфере электронной торговли, а также о развитии научно-технической и технологической сфер в государствах - участниках СНГ, - отметили в пресс-службе. - Обсудили проект дорожной карты по реализации инициатив, высказанных главами делегаций в ходе заседаний Совета глав государств (18 декабря 2020 года) и Совета министров иностранных дел СНГ (10 декабря 2020 года)".-0-