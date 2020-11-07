Комиссия МАРТ в январе-сентябре установила 10 фактов нарушения антимонопольного законодательства

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия Министерства антимонопольного регулирования и торговли в январе-сентябре установила 10 фактов нарушения антимонопольного законодательства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Комиссия МАРТ за 9 месяцев рассмотрела 72 заявления и установила 10 фактов нарушения антимонопольного законодательства. В январе-сентябре составлено шесть протоколов об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования, сумма штрафных санкций - Br4860", - рассказали в пресс-службе.

Количество составленных протоколов поступательно снижается. "Основная причина - вступление в силу в июле 2018 года изменений в КоАП, согласно которым административный процесс за нарушение запрета на недобросовестную конкуренцию начинается только по заявлению потерпевшего. Кроме того, привлечение к ответственности, как карательная мера, не является самоцелью. МАРТ смещает акцент в сторону превентивных и разъяснительных мер реагирования на возможные нарушения антимонопольного законодательства", - отметили в ведомстве.

В министерстве обратили внимание на эффективность применения инструментов "мягкого права", таких как предупреждение и предостережение. В январе-сентябре было выдано 10 предупреждений и два предостережения. В результате выполнения выданных предупреждений за 9 месяцев прекращено пять дел.-0