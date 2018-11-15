Комиссия МАРТ за 9 месяцев установила 17 фактов нарушения антимонопольного законодательства

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия МАРТ за 9 месяцев текущего года установила 17 фактов нарушения антимонопольного законодательства, сообщили БЕЛТА в МАРТ.

Комиссия рассмотрела за январь-сентябрь 301 обращение, установлено 17 фактов нарушения и 53 факта отсутствия нарушения закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". Из 17 установленных фактов наличия нарушения антимонопольного законодательства 2 факта касаются запрета на злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением, 1 - запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения, 7 - запрета на недобросовестную конкуренцию, 7 - запрета на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие), соглашения, согласованные действия госорганов.

По результатам антимонопольных расследований составлено 56 протоколов об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования, выдано 18 предписаний, сумма штрафных санкций составила Br94,3 тыс.

Для оценки уровня монополизации товарных рынков специалисты МАРТ провели анализ 44 товарных рынков. В результате в госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, включено 316 хозяйствующих субъектов, 64 исключены, в госреестр субъектов естественных монополий включены 3 хозяйствующих субъекта, исключено - 6.-0-