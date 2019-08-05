Комиссия МАРТ за I полугодие установила 15 фактов нарушения антимонопольного законодательства

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия Министерства антимонопольного регулирования и торговли в I полугодии установила 15 фактов нарушения антимонопольного законодательства, сообщили БЕЛТА в МАРТ.

Комиссия рассмотрела за январь-июнь 94 материала (на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года), установлено 15 фактов нарушения и 57 факта отсутствия нарушения закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". Из 15 установленных фактов наличия нарушения антимонопольного законодательства 1 факт касается нарушения антимонопольного требования к закупкам товаров, 1 - запрета на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением, 1 - запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения, 2 - запрета на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие), соглашения, согласованные действия государственных органов, 10 - запрета на недобросовестную конкуренцию.

По результатам проведенных антимонопольных расследований составлено 13 протоколов об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования, выданы одно предостережение и 13 предупреждений (за I полугодие 2018 года - 31 протокол, 14 предписаний, 8 информационных писем), сумма штрафных санкций составила чуть более Br28 тыс., что на 47% меньше по сравнению с I полугодием 2018 года.

Для оценки уровня монополизации товарных рынков специалисты МАРТ за январь-июнь провели анализ 43 товарных рынков. В результате в госреестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, включено 148 хозяйствующих субъектов, исключено из него 98. В госреестр субъектов естественных монополий в I полугодии изменения не вносились.-0-