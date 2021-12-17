Комиссия по экономическим вопросам при Экономсовете СНГ отметила эффективное председательство Беларуси в Содружестве

17 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Под председательством посла Беларуси в России, полномочного представителя Беларуси при Экономическом совете СНГ Владимира Семашко сегодня состоялось итоговое в текущем году заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (КЭВ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства.

"Участники заседания выразили признательность председателю КЭВ и белорусской стороне за эффективную и плодотворную работу, реализацию намеченных планов в рамках председательства Республики Беларусь в органах Содружества Независимых Государств в 2021 году", - отметили в дипмиссии.

Члены КЭВ одобрили проект соглашения об обмене биологическим материалом, проект комплекса мер по развитию химического машиностроения на период до 2030 года. Была дана положительная оценка деятельности Консультативного совета руководителей органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в 2017-2021 годах, а также Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности в 2016-2020 годах.

Участники заседания приняли к сведению информацию о реализации в 2019-2020 годах основных направлений (плана) развития радионавигации на 2019-2024 годы; информацию о предварительных итогах выполнения плана мероприятий на 2021-2022 годы по реализации меморандума об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией; об итогах работы Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ в 2021 году.

"Утвердили новый регламент работы КЭВ. В ходе заседания дан ряд поручений Исполнительному комитету СНГ по доработке и согласованию отдельных документов", - добавили в пресс-службе.-0-