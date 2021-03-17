Комиссия при Экономсовете СНГ рассмотрела меры по минимизации последствий пандемии

17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (КЭВ) состоялось сегодня под председательством посла Беларуси в России, полномочного представителя Беларуси при Экономическом совете СНГ Владимира Семашко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства.

"Члены КЭВ рассмотрели итоги выполнения плана первоочередных мероприятий по реализации концепции сотрудничества в сфере энергетики, а также сводную информацию о деятельности органов государственной власти, уполномоченных на осуществление функций в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации, в условиях пандемии COVID-19 и мерах, направленных на минимизацию ее негативных последствий", - рассказали в пресс-службе.

Комиссия одобрила проект решения Экономического совета СНГ, предусматривающего утверждение дорожной карты по разработке и реализации программы по фитомониторингу и борьбе с саранчовыми вредителями на период до 2026 года. "Обсудили итоги выполнения плана мероприятий по реализации основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах - участниках СНГ на период до 2020 года, - отметили в дипмиссии. - Одобрили деятельность базовой организации по сотрудничеству в области библиотечного дела федерального государственного учреждения "Российская государственная библиотека", а также проект повестки очередного заседания Экономического совета СНГ".

Следующее заседание КЭВ назначено на 14 апреля.-0-