Комиссию по импортозамещению в авиаотрасли планируют создать в ЕАЭС

6 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе планируют сформировать комиссию по импортозамещению в авиационной отрасли. Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян на заседании Совета по промышленной политике ЕАЭС, состоявшегося в Ташкенте во время международной выставки "ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Ключевым вопросом повестки стала активизация сотрудничества в ЕАЭС в авиастроении. "Потенциал у предприятий наших стран в этой сфере очень большой, и его необходимо реализовывать в полной мере, - отметил министр ЕЭК. - От российской стороны была инициатива - учредить в союзе совместную комиссию по импортозамещению зарубежной и высокотехнологичной продукции. Это нужно для того, чтобы наши страны могли развивать как производственную сферу, так и авиаперевозки. Предложения от ЕЭК по формированию такой комиссии уже направлены в правительство России".

Он также сообщил о создании отраслевой экспертной группы по сотрудничеству в авиастроении при консультативном комитете по промышленности, действующем на площадке ЕЭК. В настоящее время страны союза готовят для внесения в комиссию свои комплексные предложения. В частности, инициативы по активизации сотрудничества в области авиастроения в ЕАЭС в феврале представил Минпромторг России. Сейчас стороны прорабатывают эти предложения. "Основная цель этой работы, думаю, очевидна: нам принципиально важно развивать свои компетенции, создавать рабочие места, расширять производства. Поэтому льготы на ввоз, по нашему мнению, должны предоставляться исключительно для той продукции, которой нам в союзе недостает", - подчеркнул министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Участники встречи обсудили создание цифровой платформы "Инвестиционные проекты", необходимой для углубления промышленной кооперации в союзе, а также договорились разработать среднесрочный программный документ для повышения обеспеченности стран ЕАЭС стратегически важными лекарственными препаратами и поручили ЕЭК организовать рассмотрение этого вопроса на уровне глав государств союза. Стороны сошлись во мнении, что в период пандемии COVID-19 выполнение поставленной задачи имеет особенное значение.

На заседании одобрен проект нового стратегического документа - основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года. Он поможет преодолеть такие серьезные вызовы, как рост конкуренции и технологическое отставание.

Кроме того, стороны обсудили возможные инструменты финансирования кооперационных проектов стран ЕАЭС с участием Евразийского банка развития (ЕАБР). ЕЭК и ЕАБР сотрудничают системно. Для расширения проектного портфеля снижен минимальный порог финансирования с $30 млн до $10 млн, проработан вопрос уменьшения процентных ставок. Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов заявил о перспективности финансирования межгосударственных программ ЕАЭС. "Наши страны традиционно связывают тысячи производственных цепочек и общая инфраструктура, которые формируют каркас евразийской экономической интеграции. Сохранение, развитие и расширение этого потенциала сотрудничества - одна из ключевых задач деятельности банка. На этом направлении работы мы готовы к тесному взаимодействию с Евразийской экономической комиссией и Советом по промышленной политике ЕАЭС. Перспективной формой такого взаимодействия может стать финансирование межгосударственных программ и проектов ЕАЭС, которые соответствуют миссии банка", - сказал Николай Подгузов. Он также отметил, что в отдельных случаях ЕАБР может поддерживать реализацию проектов промкооперации путем прямого участия в акционерном капитале компаний, полноценным образом разделяя проектные риски с инициаторами.-0-