Комитет по развитию экспорта и внешнеэкономической интеграции заработает при БелТПП

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по развитию экспорта и внешнеэкономической интеграции заработает в ближайшее время при Белорусской торгово-промышленной палате, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель палаты Владимир Улахович.

"В соответствии со стратегией развития палаты было принято решение о создании Комитета по развитию экспорта и внешнеэкономической интеграции, который помимо всего прочего будет заниматься рассмотрением вопросов отечественного бизнеса в ЕАЭС", - сказал Владимир Улахович.

По его словам, состав комитета практически сформирован. "В ближайшее время комитет заработает. Думаю, в феврале уже проведем первое заседание", - отметил председатель БелТПП.

Он обратил внимание, что у предприятий возникает много вопросов по работе в условиях ЕАЭС, особенно это касается ограничений и изъятий. Приходится сталкиваться с местным протекционизмом, искусственной недобросовестной конкуренцией. В таких случаях представители бизнеса не всегда знают, к кому обратиться. "Конечно, можно направить электронное обращение в ЕЭК, есть бизнес-портал, деловой совет. Но у небольших предприятий зачастую возникают сложности даже с тем, как юридически грамотно изложить свою претензию. То есть нужна своего рода общественная приемная для бизнеса", - пояснил руководитель БелТПП. Именно такой площадкой и станет комитет.

"Помимо того что БелТПП постоянно взаимодействует с Евразийской экономической комиссией по всем основным вопросам, уже на протяжении двух лет палата организовывает встречи бизнеса с членами ЕЭК, министрами. Такой формат общественной приемной опробован не только в Минске, но и в областных центрах", - добавил Владимир Улахович.-0-