КОММЕНТАРИЙ: Братская дружба Беларуси и России как экономическое явление

В современной экономической науке в последние годы сильны течения, вызванные ускоренной цифровизацией и информатизацией, тотальным логистическим проникновением, ростом коллективного интеллектуального багажа и материального благосостояния. Примером может выступать "поведенческая экономика" - результат усилий по модернизации классической экономической теории трактовкой трендов иррационального потребительского поведения, обусловленного не только ростом продуктивной способности человеческой деятельности, но и воздействием мгновенно распространяющихся сведений, влияющих на эмоции, ожидания, индивидуальные и общественные предпочтения.

Экономика стала гиперчувствительной к различной информации - метеорологической, научно-технической, политической, финансовой - как объективной, так и используемой для манипуляций.

Практически каждый из нас может вспомнить примеры экономического поведения, спровоцированного спекулятивным информационным давлением. Покупали валюту, потому что "будет девальвация", брали дорогие кредиты - завтра "будет еще дороже или обесценятся". Недвижимость, сахар, растительное масло, гречка, даже соль становились жертвами ажиотажа, порожденного слухами о дефиците и росте цен. Популярный миф сейчас - конвертация всех валютных вкладов в российские рубли на фоне согласования интеграционных программ.

Но это сущий пустяк в сравнении с тем, какие трансформации могут происходить в мировой экономике после "твитов" руководителей мировых держав, влиятельных бизнесменов и знаменитых медийных персон. Несколько слов или жестов меняют капитализацию активов на миллиарды долларов. Отодвинул Криштиану Рональду от себя на пресс-конференции бутылку газированной воды - акции ее производителя упали на $4 млрд; высказал намерение Илон Маск продавать электромобили за биткоины - совокупная стоимость "редкой пустоты" сразу выросла на несколько миллиардов.

Объективным ответом на расширение спектра частных и общественных экономических интересов, на возрастание роли эмоциональной составляющей в формовании потребностей стало вкрапление эпитетов в язык профессиональной коммуникации. Это сделало экономическую теорию, где долгое время превалировал "бездушный" язык математики, более живой, адаптивной и доступной для восприятия. Эпитеты передают полутона, дают в привычной размерности точную информацию о характере событий, достижениях, проблемах и перспективах. Экономисты и публицисты, политики все более активно отступают от "академичности", насыщая свою речь живыми красочными конфигурациями.

Данному тренду соответствует и использование в характеристике отношений между Россией и Беларусью определения "братская дружба". Эти два слова дают информации не меньше, чем содержалось бы в пространных аргументированных рассуждениях об уровне торгово-экономического, финансово-инвестиционного, гуманитарного, военно-технического и прочего сотрудничества.

Господа, утверждающие, что "братская дружба" появилась с целью завуалировать "аннексию" Беларуси или мезальянс, когда о взаимной выгоде говорить не приходится, не правы. Забывают, что подобные определения в международной практике уже не новация.

Показательна в этом плане практика определения отношений с Китаем, которые с Беларусью (в частности) названы "железным братством и всепогодной дружбой". Иногда к железному добавляют слово "нержавеющее". Звучит, безусловно, красиво и возвышенно. Но не только. За эпитетами - информация для международных инвесторов, трейдеров, политиков, что стремительно развивающийся Китай точкой опоры своих интересов в Восточной Европе считает Беларусь. Наша страна, получая преференциальный доступ к огромному китайскому рынку, инвестиционную поддержку, соответственно, создает для своего друга условия, чтобы китайский бизнес, китайские студенты, туристы чувствовали себя в Беларуси как дома. Несколько символичных слов, которые дороже многостраничных деклараций.

Одобрение программ развития интеграции Беларуси и России стало поводом для многих экспертов вытащить "желтые конспекты" и обновить счет расходов, которые, по мнению одних, несет Россия, взявшая на углеродное содержание нашу страну, или, по мнению других, сколько потеряла Беларусь, продавая российским покупателям молоко и мясо, автомобили и прочее "не по рынку", и могла бы выручить, обеспечивая "защиту западных рубежей".

Попытки оценки баланса сиюминутного эффекта предоставления своему союзнику национального режима и преференций в различных сферах экономики конъюнктурны и не могут охватить всю гамму преимуществ интеграционного строительства. Опираться на подобные расчеты ошибочно. Можно нанести себе и своим партнерам непоправимый вред. Даже непреднамеренно. Например, элиты некоторых республик СССР, добиваясь республиканского хозрасчета, а затем и полной независимости, исходили из того, что их страны "содержат" других. Противопоставив стратегии крохоборство, сильно проиграли.

В экономическом смысле "братская дружба" - это проверенные годами отношения, построенные на взаимных уважении, внимании к проблемам, совместных достижениях и реализации планов мобилизации общего потенциала, гарантированной поддержке в трудные периоды без ожидания немедленной отдачи. Выгоды таких отношений достигаются не только за счет масштабирования рынка, проведения согласованной внешнеторговой, технической политики, характерных для участников "рядовых" экономических объединений. Предсказуемость и доверие, свойственные для братской дружбы, дают возможность, например, понизить индивидуальные пороговые значения экономической (и не только) безопасности, так как надежное функционирование экономики достигается сообща. Расширяются возможности специализации, оптимизируется импортозамещение, увеличиваются источники финансирования научно-технической деятельности, создаются условия для совместного лоббирования экономических интересов на международной арене, для масштабирования положительного опыта государственного управления и т. д.

В большинстве такие выгоды достигаются априори, иногда не могут быть исчислены сопоставлением прибыли и затрат, даже на первый взгляд не очевидны.

Так, немаловажно, что для России Беларусь стала успешным примером построения эффективной социально ориентированной экономики, когда государство и ответственный бизнес могут быть партнерами. Наша страна показала, что шоковая терапия, скоропалительная приватизация и дикий рынок - не обязательные компоненты достижения эффективности экономики. Скорее наоборот. Это явилось фактором сдерживания неконтролируемой олигархии после несправедливой чековой приватизации. Можно сказать, что в значительной мере Беларусь способствовала "одухотворению" не только российской экономики, но и новой России в целом, сыграв положительную роль в обеспечении ее устойчивого развития. В данной связи сближение Беларуси и России не всем пришлось по нраву, так как препятствовало получению отдельными нуворишами еще больших власти и богатства. Некоторые пытались даже активно противодействовать интеграционным процессам, влиять на курс развития белорусского государства.

Кстати, здесь уместно отметить, что крупные инвесторы при принятии решений никогда не полагаются лишь на технические бизнес-планы, а иногда их просто игнорируют, делая ставку на свой опыт. А он у нас долгий и насыщенный. Братский характер отношений Беларуси с Россией так же естественен, как и воздух для человека. Воспринимается всеобъемлющим и нескончаемым, а сильные политические договоренности вселяют уверенность в их надежности.

Даже умозрительно представить сложно, что могут произойти негативные изменения данной парадигмы. Это был бы разрыв "по живому" - единого экономического, оборонного, социокультурного пространства, нарушение родственных связей и традиций.

Россия для нас - полностью открытая часть большого евразийского пространства, без визовых шлагбаумов, языковых барьеров и опасений столкнуться с проблемами.

В России белорус словно у себя на родине. Ему будут обеспечены национальные гарантии оказания медицинской помощи, трудоустройства, признания документов, зачтен трудовой стаж для начисления пенсии.

Он может наравне с россиянами приобретать активы (как коммерческие, так и, в частности, жилую недвижимость), получать образование, социальную поддержку, обращаться в правоохранительные и судебные органы.

Такие же гарантии приняты для россиян в Беларуси.

Это создает условия для роста человеческого капитала, культурного и материального обогащения.

Конкретное проявление братских, а не просто союзных отношений, можно усмотреть повсеместно. Например, при восстановлении нарушенных после распада СССР производственных связей осуществлялось согласованное разделение "зон ответственности" по насыщению общего товарного рынка. Так, Россия обеспечила спрос на минские тракторы, отказавшись от имевшихся планов строительства нового собственного завода. Беларусь же около 50 процентов ресурсов для их производства приобретает на российских предприятиях.

Уровень производственной и торгово-экономической кооперации, затронувший все сферы взаимодействия, позволяет констатировать, что наши страны практически не делят задачи и планы на свои и чужие.

Белорусы делают для российских заказчиков компоненты, используемые в системах тактических и стратегических вооружений, осуществляют ремонт и модернизацию гражданских самолетов - то есть братское государство доверяет нам свою безопасность. Белорусскую атомную станцию строила Россия - это также символ братского доверия от страны, в наибольшей степени пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС.

Предсказуемый и надежный доступ на российский рынок дает возможность белорусским предприятиям аккумулировать средства на развитие, повышать компетенции кадров, как следствие - конкурентоспособность национальной экономики. Разве это только "прагматическая рыночная позиция"? Гораздо больше.

Западная экономическая идеология и практика такую "роскошь" себе не позволяют. В лучшем случае нам продадут оборудование (иногда даже сохранив дистанционный контроль над ним), профинансируют инфраструктурные проекты, чтобы облегчить доставку своих же товаров, или экологические, чтобы сократить выбросы парниковых газов, которые оказывают влияние на глобальную климатическую ситуацию. Поддержат малый и средний бизнес, рассказывая, как он полезен, но истина в том, что такой бизнес не способен составить конкуренцию их корпорациям. Словом, редко действуют без задней мысли.

Технологию изготовления вакцины для профилактики заболевания, вызванного заражением новой коронавирусной инфекцией, западные страны Беларуси не передавали. Хотя перед лицом глобальных угроз население Земли живет на одной подводной лодке и защититься может только вместе. Но прибыль оказалась важнее. Поделилась ноу-хау Россия.

Не получить от западных стран и надежный доступ на товарный рынок, который закрыт высочайшими таможенными пошлинами и частоколом технических требований. Под надуманными предлогами ввели экономические санкции. Нам рассказывают о либеральных ценностях и честной конкуренции, демократии, но для белорусского молока далекий Китай становится экономически ближе, чем соседняя Польша.

Причем эгоизм запада работает не только "на экспорт". Между членами того же Евросоюза совсем не братское взаимодействие - нередки попытки заблокировать проекты партнеров, ограничить финансирование, навязать "стандарты" поведения. Сейчас на слуху ввод в эксплуатацию газопровода Северный поток-2. Польша, лишаясь возможности диктовать условия транзита российского газа на территорию ЕС, не прекращает попыток помешать запуску проекта в эксплуатацию. В целом выгодного с экономической и экологической точек зрения. Только заслонка теперь будет не на польской территории. А это, как они без тени смущения утверждают, оказывая давление на своих союзников, - удар по энергетической безопасности. Боль расставания с возможностью держать под контролем российский экспорт настолько велика, что прощальный визит в Польшу канцлера Германии (с которой новый газопровод напрямую связал Россию) Ангелы Меркель прошел без встречи с Президентом этой страны. Совсем не по-братски. И даже не по-партнерски.

О братском характере взаимодействия в Союзном государстве говорит нацеленность на обогащение друг друга инновационными идеями, на реализацию совместных проектов в областях, требующих ответственности и надежности. Среди таких проектов - формирование группировки космических аппаратов дистанционного зондирования земли, воссоздание союзного кластера в сфере микроэлектроники. Взаимный интерес затрагивает множество сфер, предопределяющих общие независимость и безопасность.

В отсутствие тесных союзнических, братских отношений адаптация белорусской экономики к постсоветским реалиям была бы гораздо продолжительнее. Весьма вероятно, что многие отрасли и предприятия из-за потери надежного канала сбыта, удорожания продукции для третьих стран при повышении стоимости энергоносителей были бы разорены.

Снижение жизненного уровня населения тогда не позволило бы сохранить достигнутый уровень охвата и качества образования. Следовательно, не сформировались бы эффективные сферы экономики знаний, ориентированные на мировой рынок, которые обеспечили высокооплачиваемые рабочие места.

Наглядным примером альтернативы может рассматриваться Украина - страна с разоренной промышленностью, что во многом стало результатом исключения ее из системы свободной торговли товарами с Россией (кстати, на основании международного права) после подписания документов о формировании зоны свободной торговли с ЕС.

Союзные программы дадут возможность устранить оставшиеся немногочисленные препятствия равного доступа на рынок Союзного государства, унифицировать регулятивные механизмы, стимулируя деловую активность. Указания Аркадия Райкина, который в своем знаменитом сатирическом монологе "Дефицит" говорил: "Пусть будет изобилие, пусть будет все! Но пусть чего-то не хватает!", - канут в Лету.

Посчитано, что реализация программ союзного строительства позволит увеличить темпы прироста экономик на 1,5 процентных пункта. Но это технический расчет. Решения об углублении экономической интеграции - важнейшая индикативная информация, обеспечивающая повышение привлекательности экономики, прежде всего белорусской, для инвесторов. Это сигнал, что благоприятный экономический климат Беларуси не будет подпорчен недостаточной определенностью перспектив.

Нет сомнений, что уровень наших братских отношений и обусловленных их постоянным развитием достижений станет примером для других постсоветских стран, гордыня и недальновидность политиков которых не позволяют отказаться от надуманных претензий и обидных ярлыков, увидеть проторенный интеграционный путь, на который не поздно свернуть.

На этот аспект Президент Беларуси Александр Лукашенко, который, как известно, является последовательным сторонником евразийской интеграции, обратил особое внимание: "Мы, как бульдозер, идем впереди, расчищая дорогу для союзных объединений на постсоветском пространстве".

Полагаю, запрос здоровых сил мирового сообщества на политическую и экономическую стабильность, конструктивное межстрановое взаимодействие будет расти. Произошедшая девальвация международного права, в том числе нередкое безответственное отношение к исполнению взятых обязательств в сфере экономики (иногда граничащее с шулерством), усилит внимание к парадигме братской дружбы как концептуальной основе союзного строительства и международных отношений. А также собственно Союзному государству как объединению суверенных стран, разных по размерам и экономическому потенциалу, но сумевших выстроить равноправные, взаимовыгодные связи. В данном контексте Союз Беларуси и России может стать системообразующей единицей модернизации миропорядка на принципах равноправия и уважения, ответственности и добросовестности, устойчивого развития и взаимопомощи.

В.Бельский, помощник Президента Республики Беларусь, доктор экономических наук.-0-