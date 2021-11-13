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Экономика
13 ноября 2021, 15:59

КОММЕНТАРИЙ: Никитина о новшествах в инвестиционном законодательстве

Анжелика Никитина. Фото Минэкономики
Анжелика Никитина. Фото Минэкономики

Инвестиционное законодательство играет важную роль в развитии экономики страны. Сегодня в Беларуси ведется работа по его совершенствованию. Это позволит оптимизировать сроки ожидания инвестиционных результатов, стимулировать создание новых производств, а также будет способствовать социально-экономическому развитию страны в целом. О последних новшествах в инвестиционном законодательстве рассказала заместитель министра экономики Анжелика Никитина на республиканском семинаре-совещании "Инвестиционная повестка - 2025: стратегия, меры, практика".

Анжелика Никитина рассказала о направлениях работы по запуску нового инвестиционного цикла. "Первое - это расширение сегмента длинных денег в экономике. Второе - снижение издержек инвесторов при реализации инвестиционных проектов. Третье - предсказуемость и стабильность условий для инвесторов. Для этого правительством проводится большая работа по комплексной корректировке актов инвестиционного законодательства и введения новых механизмов вложения инвестиций", - сказала она.

Заместитель министра отметила ключевые и наиболее важные мероприятия, которые ведутся в области инвестиционного законодательства. В частности, проведена масштабная работа по обновлению закона "Об инвестициях". "Основные его новшества направлены на снижение рисков и обеспечение дополнительной защиты прав собственности инвесторов. Среди них гарантия от неблагоприятного изменения налогового законодательства для инвесторов, с которыми заключен инвестдоговор, ограничение предъявления требований к инвестору, связанных с осуществлением инвестиций, выплата адекватной и эффективной компенсации инвестору в случае изъятия его имущества, корректировка и расширение понятийного аппарата с учетом веяний времени", - обратила внимание представитель ведомства. Законопроект уже принят Палатой представителей в первом чтении, сейчас готовится к рассмотрению во втором.

Следующий ключевой документ - декрет №10 - основной правовой акт об инвестиционных договорах. "Обновленный проект декрета устанавливает меры государственной поддержки для инвесторов, реализующих проекты как в рамках инвестдоговоров, так и без их заключения", - констатировала Анжелика Никитина.

По ее словам, проект декрета структурирован по двум отдельным положениям. Первое - для инвестиционных договоров по крупным проектам в приоритетных секторах экономики. "Новыми стимулами для таких проектов стали: "стабилизационная оговорка", освобождение от налога на прибыль при реализации товаров собственного производства на три года, возможность изменения целевого назначения земельного участка или функционального состава объекта строительства, детализация вопросов форс-мажоров. Для реализации таких инвестпроектов будет установлен необходимый минимальный объем инвестиций. Еще одним нововведением является заключение специальных инвестдоговоров", - пояснила она.

Второе положение декрета №10 - для инвестпроектов с господдержкой без заключения договора. "Облисполкомам будет предоставлено право самостоятельно определять приоритетные виды экономической деятельности для района. Это позволит показать бизнесу, инвестиции в какой сфере государство готово активно поддерживать. Для таких проектов инвесторам будут предложены льготы: освобождение от ввозных таможенных пошлин и НДС на технологическое оборудование, арендной платы за земельный участок, земельного налога, 100% вычет НДС при строительстве объекта и др.", - подчеркнула заместитель министра экономики.

Продолжается работа по улучшению инвестиционного климата в индустриальном парке "Великий камень", в свободных экономических зонах. "В текущем году обновлены условия работы в индустриальном парке: расширены основные направления деятельности, установлены преференциальные условия для крупных резидентов, распространены льготы резидентов парка на субъекты инновационной деятельности, расширен кластерный принцип работы. Последнее означает, что предприятия, работающие в кооперации с резидентами "Великого камня", смогут получить те же преференции. Это особенно важно для развития регионов. Также среди новшеств усовершенствование комплексного обслуживания по принципу "одна станция" в парке, внедрение наиболее популярных институтов английского права, стимулирование создания субпарков, реализация преимуществ территориальной особой экономической зоны, дополнительное стимулирование медицинской деятельности и др. Такие новшества нашли свое отражение в указе №215", - рассказала Анжелика Никитина.

Большое внимание в своем выступлении заместитель министра экономики также уделила предлагаемым новациям в законы о свободных экономических зонах и государственно-частном партнерстве, в Налоговый кодекс - по предельному размеру инвестиционного вычета.

Анжелика Никитина уверена, что вся работа по корректировке инвестиционного законодательства приведет к оптимизации сроков ожидания инвестиционных результатов, стимулированию создания новых производств, а также социально-экономическому развитию территорий страны в целом. "Но изменения не произойдут мгновенно, улучшить инвестиционный климат за полгода или за год нельзя. Главное - быть последовательными и шаг за шагом улучшать инвестиционную среду", - подытожила она.

БЕЛТА.-0-

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