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Экономика
31 июля 2021, 14:40

КОММЕНТАРИЙ: Спрос, предложения, цены - как чувствует себя рынок жилья

На прошлой неделе Нацбанк поднял ставку рефинансирования до 9,25% годовых. Это уже второе ее увеличение за год - в апреле подросла с 7,75% до 8,5%. Вместе с экспертом разбираемся, как это решение отразится на рынке недвижимости и что в ближайшее время будет происходить с ценами на жилье.

Заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики группы компаний "Твоя столица" Андрей Чернышев отмечает, что значительных изменений на рынке недвижимости в связи с повышением ставки рефинансирования ожидать не стоит, так как она подросла всего на 0,75 базисных пункта:

- Кредиты на жилье подорожали несущественно, так что резкой негативной реакции от рынка мы не предвидим. Однако увеличение ставки на фоне нынешней экономической ситуации заставляет некоторых покупателей задуматься: а что будет с нашими кредитами, когда ставка начнет снова расти? Определенную часть потенциальных кредитополучателей подобные мысли, естественно, отпугнут.

Тем не менее, считает Андрей Чернышев, падение спроса в ближайшей перспективе не предвидится по нескольким причинам:

- Еще в феврале вернул кредитование на вторичном рынке Беларусбанк, к которому у покупателей сложилось особое доверие. Затем подключился Приорбанк и остальные. Это взбодрило рынок. Еще один немаловажный фактор - к марту люди осознали, что в экономике существенных изменений к лучшему в ближайшее время не произойдет, поэтому надо как-то жить в нынешней реальности и решать свои жилищные вопросы.

Плюс окончательно ослабло влияние коронавируса, который сказывался на активности покупателей недвижимости до осени 2020-го. Поскольку банки все еще выдают кредиты, а доллар стоит на месте, стабилизация рынка продолжается.

Об этом говорят и цифры: уже на протяжении нескольких месяцев на вторичном рынке находится более 8 тыс. предложений.

- При этом в июне по Минску было проведено 1220 сделок, в апреле - 1260, в марте - 1290. Для Минска это показатель среднего по величине и стабильного спроса. Если вспомнить конец прошлого года, когда количество предлагаемых на продажу квартир доходило до 9 тыс. при 700-900 сделках, то сейчас можно говорить о том, что ситуация по спросу стабилизировалась, - отмечает специалист.

Несмотря на положительные тенденции, думать о повышении цен на недвижимость пока не стоит. Для этого, по мнению Андрея Чернышева, нет объективных предпосылок:

- Почему в период с 2017 года до начала 2020-го цены росли? Потому что у людей был оптимизм, который вызывало улучшение ситуации в экономике и ее тенденции к росту, что плавно перетекало в повышение зарплат и уровня жизни. При этом не было ни внутренних, ни внешних негативных факторов, довлеющих над страной. Плюс доступные кредиты - а это драйвер, поднимающий спрос и помогающий ему себя реализовать. Сейчас ситуация изменилась. Кредиты идут по ставке 20+%, инфляция почти 10%, уже второй раз за год поднимается ставка рефинансирования, плюс санкции.

В такой ситуации эксперт советует владельцам недвижимости, кто хочет не затягивать с продажей, идти на уступки покупателям:

- Сейчас квартир в продаже много, поэтому потенциальные покупатели торгуются и в большинстве случаев пытаются настоять на скидке. Если собственник принципиально не захочет уступать, то покупатель просто отдаст предпочтение другому варианту - количество предложений к этому располагает. Поэтому необходимо, чтобы продавцы реально понимали ситуацию и не делали себе медвежью услугу, пытаясь сильно поднять стоимость.

На рост цен недвижимости, говорит Андрей Чернышев, рассчитывать можно только в случае стечения нескольких обстоятельств:

- Нужно, чтобы стала понижаться ставка рефинансирования, что косвенно укажет на улучшение экономической ситуации в стране, и, конечно же, наступили другие положительные сдвиги в экономике, которые дадут людям сигнал, что в скором времени их доходы начнут расти. Это базис. Еще, чисто теоретически, цены могут вырасти при резком сокращении строительства в столице. Но об этом говорить уж точно не приходится. У "Минск-Мира" большой потенциал, там тысячи квартир. Заявлен огромный "Северный берег" у МКАД. Ни о каком реальном сужении строительства нет разговоров. По новостройкам мы видим максимальное количество домов, как минимум за последние семь лет. Сейчас в Минске предлагаются на продажу 144 дома, до этого максимум был - 132 весной 2015 года. Так что в лучшем случае цены останутся на нынешнем уровне.

Вадим БАННЫЙ,

газета "7 дней".-0-

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