"Коммунарка" отправит в магазины 1,2 млн новогодних подарочных наборов

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. СОАО "Коммунарка" в этом году рассчитывает выпустить и отправить в торговые сети 1,2 млн новогодних подарочных наборов. Об этом сообщила начальник отдела маркетинга предприятия Татьяна Пармон сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы планируем выпустить 1,2 млн новогодних подарочных наборов, на сегодня выпустили более 1,13 млн. В основном они будут поставлены в магазины фирменной торговли и другие торговые сети Беларуси. Шестая часть отправлена на экспорт", - сказала Татьяна Пармон.

В нынешних подарочных наборах появились новинки. Предприятиям и организациям предлагают и нестандартные составы. "При желании можно всегда заменить одни конфеты на другие. Например, удивлением для нас стало то, что многие люди хотят видеть в наборах больше карамели. Мы, честно говоря, думали, что большинство любит шоколад. Поэтому в нынешнем году для некоторых заказчиков специально изменили состав", - добавила специалист.

"Коммунарка" прислушивается не только к крупным заказчикам, но и к рядовым покупателям. По словам Татьяны Пармон, подготовка к новогодним праздникам начинается уже в начале года с анализа того, какие наборы пользовались наибольшим спросом. С учетом всех данных новые наборы и объемы утверждаются уже летом.

Предприятие активно модернизируется, что позволило увеличить объем производства выпускаемой продукции с 2013 года более чем в 1,5 раза. Экспорт товаров за это время вырос в 3 раза и составляет около 30% от всего объема. При этом 80% экспорта занимает Россия. Также организованы поставки в страны Балтии, постсоветского пространства и дальнего зарубежья. По итогам 2019 года "Коммунарка" планирует увеличить экспорт кондитерских изделий в Китай более чем в 6 раз по сравнению с 2018-м.-0-