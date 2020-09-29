29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кондитерская фабрика "Коммунарка" в январе - сентябре увеличила экспорт на 6%, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Иван Данченко во время XXX Международной специализированной выставки "Белагро-2020".

"Испытание пандемией мы преодолели успешно. Фабрика в январе - сентябре увеличила производство на 3,2%. Продажи выросли на 4%, экспорт - на 6%, зарплата - на 14%. Кроме того, фабрика занимается инвестиционными проектами. Мы полностью готовы к новогодней кампании. Так что надо работать, находить новые рынки сбыта. Самый крупный для нас, конечно, рынок России: его доля в наших поставках сегодня около 75%. Мы представлены во всех федеральных округах и практически во всех субъектах РФ. В Москве с 1 октября заработает наша компания - общество с ограниченной ответственностью. Объем нашего экспорта в Россию составляет 1,8 млрд российских рублей", - рассказал Иван Данченко.

"Коммунарка" активно осваивает китайское направление: несмотря на пандемию, экспорт в Китай за 9 месяцев вырос в 1,5 раза. "Если бы не COVID-19, эти цифры могли быть и больше. Кстати, мы сделали молочный шоколад с карамелью и орехами, который ориентирован именно на китайский рынок", - добавил гендиректор.

В Беларуси недавно был создан Совет директоров кондитерской отрасли. Председателем избран генеральный директор СП ОАО "Спартак" Олег Жидков. В совет также вошли руководители СОАО "Коммунарка", ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч", ОАО "Красный пищевик", ОАО "Красный мозырянин", ОАО "Конфа", ОАО "Мозырьсоль". Одной из главных задач структуры будет координация работы, открытие новых рынков сбыта и развитие кондитерской отрасли. "Это позволит повысить конкурентоспособность белорусских кондитеров. Мы определим консолидированные подходы на внутреннем рынке, единую коммерческую политику. На повестке также вопросы технического регулирования, техрегламентов, стандартов, единообразия с нашими конкурентами в ЕАЭС", - отметил Иван Данченко.-0-