Компании Беларуси и стран Ближнего Востока и Африки подписали документы о сотрудничестве на выставках в Дубае

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павильон Беларуси представлен на продовольственных выставках в Дубае, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

"По итогам первого дня работы экспозиции Belarus - The Taste of Nature на международной выставке сладостей и снеков Yummex Middle East и продовольственной выставке The Speciality Food Festival, которые открылись 7 ноября в Дубае, белорусские предприятия заключили соглашения о намерениях и коммерческие контракты с бизнес-партнерами из Ближнего Востока и Африки. Кондитерская фабрика "Коммунарка" подписала многолетний контракт с компанией из ЮАР на поставку кондитерской продукции на рынок этой страны и государств Персидского залива. Между Минским маргариновым заводом и компанией из ОАЭ достигнута договоренность о поставках рапсового масла", - отметили в выставочной компании.

В экспозиции принимают участие ведущие производители продуктов питания из Беларуси, демонстрирующие свою лучшую продукцию. Так, ОАО "Бабушкина крынка" представило продукцию с увеличенным сроком годности, что особенно важно для данного региона: молоко сухое и сыворотку молочную сухую сроком годности 24 месяца, молоко со сроком хранения 9 месяцев.

Свою продукцию в экспозиции представляют и компании концерна "Белгоспищепром". Крупнейшее предприятие масложировой отрасли страны ОАО "Минский маргариновый завод" презентует рапсовое масло. Лидер Беларуси в производстве пастиломармеладных изделий ОАО "Красный пищевик" показывает инновационный продукт - крем-мед с различными начинками: клюквой, черникой, клубникой, вишней, лимоном и имбирем. Широкий ассортимент кондитерских изделий представляют крупнейшие кондитерские фабрики "Спартак", "Слодыч", "Коммунарка", "Конфа", "Красный Мозырянин".

Представленная на выставках продукция обладает международными сертификатами соответствия ISO, а также имеет сертификаты "Халяль".

"Беларусь - традиционный участник продовольственных выставок на территории ОАЭ. В феврале 2021 года на выставке Gulfood в Дубае страну представили 25 предприятий пищевой промышленности. Они презентовали мясную и молочную продукцию, изделия из мяса птицы и яиц, бакалею и кондитерские изделия. Как результат - заключение контрактов на $7 млн с партнерами из 14 стран", - отметили в "Белинтерэкспо".

Организатор экспозиции белорусских производителей Belarus - The Taste of Nature - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты. Экспозиция проходит при поддержке посольства Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах.-0-