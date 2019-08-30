Компании из восьми стран заявили об участии в выставке BelTexIndustry

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компании из Беларуси, России, Украины, Узбекистана, Польши, Чехии, Китая и Пакистана заявили об участии в международной выставке по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry-2019, которая пройдет 2-4 октября в выставочном центре "БелЭкспо" по проспекту Победителей в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Это одно их самых важных событий в текстильной отрасли Беларуси. Мероприятие стало эффективной площадкой для налаживания деловых связей и продвижения продукции не только на белорусском, но и на международных рынках.

Посетители могут подробно изучить предложения и напрямую приобрести товары от ведущих производителей из разных стран, сравнить качество сырья и оборудования, оценить фактуры тканей и крой изделий, наладить централизованные ритейл-закупки.

В программе значатся интерактивные презентации, бизнес-конференции, блиц-переговоры с поставщиками и потенциальными партнерами. Пройдут также модные показы последних коллекций одежды и обуви от ведущих производителей и известных дизайнеров. На мастер-классах участники поделятся опытом создания и декорирования одежды, проведут специализированные семинары и тренинги.

В нынешнем году выставка-ярмарка готова принять 4 тыс. гостей, будут оборудованы зоны для переговоров и круглых столов.

Организатор - Национальный выставочный центр "БелЭкспо" при поддержке концерна "Беллегпром". Главная цель выставки - продемонстрировать возможности белорусских производителей.-0-