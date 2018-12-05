Компании китайского Чунцина заинтересованы в поставках чая в Беларусь

5 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Компании китайского Чунцина хотят поставлять чай в Беларусь. Об этой заинтересованности заявила заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству города Чунцин Юй Се, выступая сегодня на презентации чайных китайских компаний в Доме дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.

Юй Се отметила, что Чунцин, который развивает побратимские связи с Минской областью, известен чайным производством. Эта продукция поставляется во многие страны мира, есть намерения начать ее поставки и в республику. "Беларусь - важный партнер Китая по инициативе "Один пояс и один путь". Поэтому очень важным является продвижение контактов по всем экономическим направлениям, в том числе в чайной отрасли", - подчеркнула она.

Зампредседателя комитета по сельскому хозяйству рассказала об основных производителях чайной продукции в Чунцине. В регионе работают более 100 таких компаний, некоторые из которых презентовали сегодня свою продукцию в Доме дружбы.

Председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова поблагодарила представителей китайской делегации из Чунцина за возможность широко познакомиться с данным регионом, а также с его чайным производством.

Организаторами данного мероприятия стали Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами, общество дружбы Беларусь-Китай, а также культурно-деловой центр "Ювизит".-0-

Фото Алины Гришкевич