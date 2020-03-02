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Экономика
02 марта 2020, 09:00

Компания EY объявляет о начале приема заявок на участие в международном конкурсе EY Entrepreneur Of The Year™ в Беларуси

EY Entrepreneur Of The Year™ ("Предприниматель года") - самый престижный международный конкурс для предпринимателей, который открыт для всех представителей бизнеса, соответствующих критериям отбора. Конкурс направлен на признание вклада ведущих предпринимателей в национальную и мировую экономику, содействие подъему предпринимательской активности и поиск образцов для подражания в сегодняшнем бизнесе.

Конкурс EY ("Эрнст энд Янг") уникален тем, что охватывает более 60 стран мира и свыше 30 лет он проводится по строгим международным стандартам. Одержав победу в национальном этапе, конкурсанты получают возможность участвовать в одном состязании с предпринимателями такого уровня, как Майкл Делл (Dell), Ги Лалиберте (Cirque du Soleil), Говард Шульц (Starbucks Corporation), Пьер Омидьяр (eBay, Inc), Джон Уиллард «Билл» Мэрриотт-младший (Marriott International, Inc) и многие другие, кто в разные годы побеждал в конкурсе в разных странах мира.

За прошедшие пять лет трое наших соотечественников стали победителями национального этапа конкурса EY "Предприниматель года" и представили Беларусь на международном финале конкурса в Монте-Карло, Монако: Аркадий Добкин, председатель совета директоров EPAM Systems, Валентин Байко, председатель общего собрания участников СООО "Конте Спа", и Владимир Линёв, генеральный директор УП "АДАНИ".

Прием заявок для участия в национальном этапе международного конкурса EY "Предприниматель года 2020" проводится до 31 мая 2020 года включительно. В конкурсе могут принять участие белорусские предприниматели, которые владеют собственным бизнесом или являются руководителями высшего звена. Получить подробную информацию об условиях участия, а также подать заявку можно на сайте программы www.ey.com/by/eoy.

Критериями выбора победителей являются не только финансовые показатели бизнеса и количество созданных рабочих мест, но и степень новаторства в деловой практике, создание оригинальной продукции, творческие решения в области маркетинга и сбыта, степень освоения национального и международного рынков, реализация программ развития персонала и социальной ответственности.

По правилам конкурса победителей определяет независимое жюри, состоящее из экспертов и известных представителей деловых кругов. Компания EY не участвует в голосовании. Подведение итогов конкурса состоится в ходе торжественной церемонии награждения в декабре 2020 года в Минске.

В 2020 году в состав независимого жюри вошли:

- Валентин Байко, председатель общего собрания участников СООО "Конте Спа", победитель национального этапа конкурса EY "Предприниматель года 2016" в Беларуси;

- Аркадий Добкин, председатель совета директоров EPAM Systems, победитель национального этапа конкурса EY "Предприниматель года 2014" в Беларуси;

- Василий Матюшевский, председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ";

- Сергей Новицкий, генеральный директор СООО "Хенкель Баутехник";

- Олег Хусаенов, генеральный директор "Зубр Капитал", председатель совета директоров МАХ "Атлант-М", победитель национального этапа конкурса EY "Предприниматель года 2009" в России.

Управляющий партнер компании EY по Беларуси Павел Лащенко отметил: "Я признателен членам независимого жюри за их согласие войти в состав судейской коллегии конкурса. Все члены жюри обладают богатым опытом и глубоким пониманием бизнес-среды Беларуси, что безусловно необходимо для объективного судейства и выбора достойного национального победителя, который представит Беларусь на международном финале конкурса EY Entrepreneur Of The Year™ в Монако в июне 2021 года".

Павел Лащенко добавил: "У нас есть чем гордиться, у нас есть достойные, уникальные люди, способные показать миру Беларусь, в которой развивается бизнес, основанный на высоких технологиях, инновациях и социальной ответственности. Беларуси необходим национальный предпринимательский капитал, который формируется поколениями и составляет наше наследие. Важно его беречь и приумножать, чтобы успешно конкурировать с экономически крепкими и зрелыми странами. Мы приветствуем белорусских предпринимателей и приглашаем принять участие в национальном этапе международного конкурса EY Entrepreneur Of The Year™. Желаем каждому достойно представить себя, свое дело и, разумеется, победить!".

Краткая информация о конкурсе EY Entrepreneur Of The Year™ ("Предприниматель года")

Международный конкурс EY Entrepreneur Of The Year™ – один из самых престижных международных конкурсов для предпринимателей. Это первый и единственный конкурс подобного рода, призванный выделить предпринимателей, которые создали и возглавили успешный и динамично развивающийся бизнес. Конкурс проводится на региональном, национальном и международном уровне в 145 городах 60 стран мира. В России конкурс проводится с 2003 года, в Казахстане – с 2007 года, в Беларуси – с 2014 года. В Беларуси национальный этап конкурса EY Entrepreneur Of The Year™ («Предприниматель года») проводится один раз в два года.

Подробная информация и видео о конкурсе на сайте: www.ey.com/by/eoy.

Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов. В Беларуси EY работает с 1994 г. Штат сотрудников насчитывает более 550 человек.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: www.ey.com.

Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство.

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