Компания EY объявляет о переносе финала международного конкурса "Предприниматель года" в Беларуси

Принимая во внимание развитие эпидемиологической обстановки, обусловленной распространением COVID-19, и связанные с ней риски для участников, партнеров и гостей мероприятий в рамках международного конкурса EY Entrepreneur Of The Year™ ("Предприниматель года") в Беларуси, а также исходя из абсолютной ценности жизни и здоровья, компания EY приняла решение о переносе финальной части конкурса на 2021 год. Начатый прием заявок на участие в конкурсе не прекращается и продлевается до 31 мая 2021 года включительно.

Управляющий партнер EY по Беларуси Павел Лащенко отметил: "Мы благодарим всех белорусских предпринимателей, кто уже подал заявки – они остаются в силе и могут быть дополнены в следующем году, а также жюри и партнеров конкурса, которые выразили желание поддержать конкурс в этом году. Мы не отменяем конкурс, прием заявок продолжается, и приглашаем белорусских предпринимателей участвовать в международном конкурсе EY "Предприниматель года 2021".

"Каждого из нас в той или иной степени коснулась ситуация с новым вирусом COVID-19. Во всем мире, и Беларусь не исключение, произошли и продолжают происходить существенные изменения в условиях ведения и целях бизнеса, у многих людей поменялись жизненные приоритеты и привычный уклад. На первый план вышли такие базовые понятия, как доверие, поддержка, единение, самоотверженность, профессионализм, умение брать ответственность. В это непростое время нам нужно найти ответы на новые вызовы, сохранить команду и рабочие места, создать новые возможности для бизнеса и общества. Мы верим, что конкурс "Предприниматель года" может стать площадкой для обмена мнениями и опытом в это уникальное для всего мира время", - добавил Павел Лащенко.

Напоминаем, что в конкурсе могут принять участие белорусские предприниматели, которые владеют собственным бизнесом или являются руководителями высшего звена.

По правилам конкурса победителей определяет независимое жюри, состоящее из экспертов и известных представителей деловых кругов. Компания EY не участвует в голосовании. Подведение итогов конкурса состоится в ходе торжественной церемонии награждения в декабре 2021 года в Минске.

В этом году компания EY приглашает на уникальное глобальное событие – финал международного конкурса EY World Entrepreneur Of The Year™, который впервые будет проходить онлайн. У каждого из нас будет возможность окунуться в атмосферу праздника и делового форума, познакомиться с лучшими предпринимателями из 60 стран мира, а также впервые принять участие в выборе победителя в специальной номинации People's choice.

Поскольку конкурс проводится в Беларуси один раз в два года, в этом году на международном финале наша страна не представлена. За время существования конкурса в Беларуси, начиная с 2014 года, белорусский флаг трижды поднимался на международном финале в Монако, благодаря участию победителей национального этапа конкурса Аркадия Добкина, Валентина Байко и Владимира Линева.

Краткая информация о конкурсе EY Entrepreneur Of The Year™ ("Предприниматель года")

Международный конкурс EY Entrepreneur Of The Year™ – один из самых престижных международных конкурсов для предпринимателей. Это первый и единственный конкурс подобного рода, призванный выделить предпринимателей, которые создали и возглавили успешный и динамично развивающийся бизнес. Конкурс проводится на региональном, национальном и международном уровне в 145 городах 60 стран мира. В России конкурс проводится с 2003 года, в Казахстане – с 2007-го, в Беларуси – с 2014 года. В Беларуси национальный этап конкурса EY Entrepreneur Of The Year™ проводится один раз в два года.

