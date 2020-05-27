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27 мая 2020, 11:47

Компания EY объявляет о переносе финала международного конкурса "Предприниматель года" в Беларуси

Принимая во внимание развитие эпидемиологической обстановки, обусловленной распространением COVID-19, и связанные с ней риски для участников, партнеров и гостей мероприятий в рамках международного конкурса EY Entrepreneur Of The Year™ ("Предприниматель года") в Беларуси, а также исходя из абсолютной ценности жизни и здоровья, компания EY приняла решение о переносе финальной части конкурса на 2021 год. Начатый прием заявок на участие в конкурсе не прекращается и продлевается до 31 мая 2021 года включительно.

Управляющий партнер EY по Беларуси Павел Лащенко отметил: "Мы благодарим всех белорусских предпринимателей, кто уже подал заявки – они остаются в силе и могут быть дополнены в следующем году, а также жюри и партнеров конкурса, которые выразили желание поддержать конкурс в этом году. Мы не отменяем конкурс, прием заявок продолжается, и приглашаем белорусских предпринимателей участвовать в международном конкурсе EY "Предприниматель года 2021".

"Каждого из нас в той или иной степени коснулась ситуация с новым вирусом COVID-19. Во всем мире, и Беларусь не исключение, произошли и продолжают происходить существенные изменения в условиях ведения и целях бизнеса, у многих людей поменялись жизненные приоритеты и привычный уклад. На первый план вышли такие базовые понятия, как доверие, поддержка, единение, самоотверженность, профессионализм, умение брать ответственность. В это непростое время нам нужно найти ответы на новые вызовы, сохранить команду и рабочие места, создать новые возможности для бизнеса и общества. Мы верим, что конкурс "Предприниматель года" может стать площадкой для обмена мнениями и опытом в это уникальное для всего мира время", - добавил Павел Лащенко.

Напоминаем, что в конкурсе могут принять участие белорусские предприниматели, которые владеют собственным бизнесом или являются руководителями высшего звена.

По правилам конкурса победителей определяет независимое жюри, состоящее из экспертов и известных представителей деловых кругов. Компания EY не участвует в голосовании. Подведение итогов конкурса состоится в ходе торжественной церемонии награждения в декабре 2021 года в Минске.

Получить подробную информацию об условиях участия, а также подать заявку можно на сайте конкурса www.ey.com/by/eoy.

В этом году компания EY приглашает на уникальное глобальное событие – финал международного конкурса EY World Entrepreneur Of The Year™, который впервые будет проходить онлайн. У каждого из нас будет возможность окунуться в атмосферу праздника и делового форума, познакомиться с лучшими предпринимателями из 60 стран мира, а также впервые принять участие в выборе победителя в специальной номинации People's choice.

Поскольку конкурс проводится в Беларуси один раз в два года, в этом году на международном финале наша страна не представлена. За время существования конкурса в Беларуси, начиная с 2014 года, белорусский флаг трижды поднимался на международном финале в Монако, благодаря участию победителей национального этапа конкурса Аркадия Добкина, Валентина Байко и Владимира Линева.

Регистрация на EY World Entrepreneur Of The Year™ на сайте: www.ey.com/weoy .

Краткая информация о конкурсе EY Entrepreneur Of The Year™ ("Предприниматель года")

Международный конкурс EY Entrepreneur Of The Year™ – один из самых престижных международных конкурсов для предпринимателей. Это первый и единственный конкурс подобного рода, призванный выделить предпринимателей, которые создали и возглавили успешный и динамично развивающийся бизнес. Конкурс проводится на региональном, национальном и международном уровне в 145 городах 60 стран мира. В России конкурс проводится с 2003 года, в Казахстане – с 2007-го, в Беларуси – с 2014 года. В Беларуси национальный этап конкурса EY Entrepreneur Of The Year™ проводится один раз в два года.

Подробная информация и видео о конкурсе на сайте: www.ey.com/by/eoy.

Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов. В Беларуси EY работает с 1994 года. Штат сотрудников насчитывает более 550 человек.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, − компания, ограниченная гарантиями ее участников, не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: www.ey.com.

Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство

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